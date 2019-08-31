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"تعليم شقراء" ينهي استعداداته لبدء العام الدراسي

تابع ترحيل الكتب للمدارس وتهيئة حافلات النقل

أنهت إدارة تعليم شقراء، الاستعدادات والتجهيزات كافة لبدء العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، وكثفت خلال الفترة الماضية أعمالها الميدانية من الزيارات الإشرافية والتنفيذية، واللقاءات التربوية، وبرامج أسبوع التهيئة؛ ومدارس الطفولة المبكرة لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

وأكدت الإدارة أن جميع ملاحقها الإدارية التابعة لها، قد تهيأت منذ وقت باكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ حيث تابع مدير التعليم وصول الكتب المدرسية إلى مستودعات الإدارة وانتهاء بتوزيعها على كافة المدارس بجميع مراحلها.

وفيما يتعلق بالنقل المدرسي: أتمّت الإدارة تجهيز جميع حافلات النقل؛ حيث استقبل مدير التعليم مدير متابعة متعهدي النقل المدرسي بشركة تطوير بمنطقة الرياض، رامي بن علي القصير، ومدير مشروع الرياض الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة "سيتكو" نايف بن أحمد الخضيري.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، شهادات شكر وتقدير للمشرف أحمد الحرقوص رئيس خدمات الطلاب بالإدارة، وأسماء العبداللطيف مشرفة النقل المدرسي، ومثيب العجل رئيس قسم الخدمات العامة؛ نظير جهودهم في تهيئة حافلات النقل المدرسي.

وبخصوص الاستعداد للدراسة، أقامت الإدارة عددًا من الدورات واللقاءات، ونفذت عددًا من الزيارات الميدانية، كما وجهت قادة وقائدات المدارس بضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي، ومتابعة إدخال الإحصاءات الصحيحة حسب الواقع الفعلي للمدرسة في برنامج "نور" خلال الأسبوع الأول للدراسة، والتواصل مع مسؤولي النقل المدرسي وأولياء الأمور فيما يخص نقل الطلاب والطالبات، وتأمين وسائل النقل المناسبة لهم.


وهنّأت الإدارة الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد، مبينة أنهم مستقبل الوطن الواعد، ومتمنية التوفيق للجميع، وأن يكون عامًا دراسيًّا حافلًا بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية.

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"تعليم شقراء" ينهي استعداداته لبدء العام الدراسي
سبق

أنهت إدارة تعليم شقراء، الاستعدادات والتجهيزات كافة لبدء العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، وكثفت خلال الفترة الماضية أعمالها الميدانية من الزيارات الإشرافية والتنفيذية، واللقاءات التربوية، وبرامج أسبوع التهيئة؛ ومدارس الطفولة المبكرة لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

وأكدت الإدارة أن جميع ملاحقها الإدارية التابعة لها، قد تهيأت منذ وقت باكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ حيث تابع مدير التعليم وصول الكتب المدرسية إلى مستودعات الإدارة وانتهاء بتوزيعها على كافة المدارس بجميع مراحلها.

وفيما يتعلق بالنقل المدرسي: أتمّت الإدارة تجهيز جميع حافلات النقل؛ حيث استقبل مدير التعليم مدير متابعة متعهدي النقل المدرسي بشركة تطوير بمنطقة الرياض، رامي بن علي القصير، ومدير مشروع الرياض الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة "سيتكو" نايف بن أحمد الخضيري.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، شهادات شكر وتقدير للمشرف أحمد الحرقوص رئيس خدمات الطلاب بالإدارة، وأسماء العبداللطيف مشرفة النقل المدرسي، ومثيب العجل رئيس قسم الخدمات العامة؛ نظير جهودهم في تهيئة حافلات النقل المدرسي.

وبخصوص الاستعداد للدراسة، أقامت الإدارة عددًا من الدورات واللقاءات، ونفذت عددًا من الزيارات الميدانية، كما وجهت قادة وقائدات المدارس بضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي، ومتابعة إدخال الإحصاءات الصحيحة حسب الواقع الفعلي للمدرسة في برنامج "نور" خلال الأسبوع الأول للدراسة، والتواصل مع مسؤولي النقل المدرسي وأولياء الأمور فيما يخص نقل الطلاب والطالبات، وتأمين وسائل النقل المناسبة لهم.


وهنّأت الإدارة الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد، مبينة أنهم مستقبل الوطن الواعد، ومتمنية التوفيق للجميع، وأن يكون عامًا دراسيًّا حافلًا بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
02:28 PM

"تعليم شقراء" ينهي استعداداته لبدء العام الدراسي

تابع ترحيل الكتب للمدارس وتهيئة حافلات النقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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أنهت إدارة تعليم شقراء، الاستعدادات والتجهيزات كافة لبدء العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ، وكثفت خلال الفترة الماضية أعمالها الميدانية من الزيارات الإشرافية والتنفيذية، واللقاءات التربوية، وبرامج أسبوع التهيئة؛ ومدارس الطفولة المبكرة لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

وأكدت الإدارة أن جميع ملاحقها الإدارية التابعة لها، قد تهيأت منذ وقت باكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ حيث تابع مدير التعليم وصول الكتب المدرسية إلى مستودعات الإدارة وانتهاء بتوزيعها على كافة المدارس بجميع مراحلها.

وفيما يتعلق بالنقل المدرسي: أتمّت الإدارة تجهيز جميع حافلات النقل؛ حيث استقبل مدير التعليم مدير متابعة متعهدي النقل المدرسي بشركة تطوير بمنطقة الرياض، رامي بن علي القصير، ومدير مشروع الرياض الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة "سيتكو" نايف بن أحمد الخضيري.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، شهادات شكر وتقدير للمشرف أحمد الحرقوص رئيس خدمات الطلاب بالإدارة، وأسماء العبداللطيف مشرفة النقل المدرسي، ومثيب العجل رئيس قسم الخدمات العامة؛ نظير جهودهم في تهيئة حافلات النقل المدرسي.

وبخصوص الاستعداد للدراسة، أقامت الإدارة عددًا من الدورات واللقاءات، ونفذت عددًا من الزيارات الميدانية، كما وجهت قادة وقائدات المدارس بضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي، ومتابعة إدخال الإحصاءات الصحيحة حسب الواقع الفعلي للمدرسة في برنامج "نور" خلال الأسبوع الأول للدراسة، والتواصل مع مسؤولي النقل المدرسي وأولياء الأمور فيما يخص نقل الطلاب والطالبات، وتأمين وسائل النقل المناسبة لهم.


وهنّأت الإدارة الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد، مبينة أنهم مستقبل الوطن الواعد، ومتمنية التوفيق للجميع، وأن يكون عامًا دراسيًّا حافلًا بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية.

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