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"العنزي": المملكة أكبر سوق دوائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 31 مليار ريال

تحدث في ملتقى "أكسس الاقتصادي" عن أثر الصناعة الوطنية على الأمن الغذائي

أوضح المستشار بالصناعات الدوائية والمتخصص في الأمن الدوائي الدكتور عامر بن معيوف العنزي، أن الإحصائيات الحديثة كشفت أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الأسواق الدوائية من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة تتجاوز 8.5 مليار دولار أمريكي وذلك ما يقارب 31 مليار ريال سعودي.

جاء ذلك خلال حديثه في ملتقى "أكسس الاقتصادي" حول أثر الصناعة الوطنية على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن معدل الاكتفاء الذاتي أو معدل مستوى توطين الصناعات الدوائية حول العالم يساوي 49 % واليوم وصل إلى مستوى 25 % من الاحتياج الدوائي الذي يتم صناعته محليًا، بالإضافة إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف الوصول إلى 49 % اكتفاء ذاتيًا من الصناعات الدوائية بحلول عام 2030.

وأضاف: تستهدف المملكة اليوم زيادة صادراتها غير النفطية حسب رؤية 2030 إلى مستوى 50 %، فمن هنا يمكننا القول إن الصناعات الدوائية تشكل رافدًا اقتصاديًا قويًا وكبيرًا للصناعات غير النفطية وأيضًا يساعد على التصدير وزيادة المحتوى المحلي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"العنزي": المملكة أكبر سوق دوائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 31 مليار ريال
سبق

أوضح المستشار بالصناعات الدوائية والمتخصص في الأمن الدوائي الدكتور عامر بن معيوف العنزي، أن الإحصائيات الحديثة كشفت أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الأسواق الدوائية من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة تتجاوز 8.5 مليار دولار أمريكي وذلك ما يقارب 31 مليار ريال سعودي.

جاء ذلك خلال حديثه في ملتقى "أكسس الاقتصادي" حول أثر الصناعة الوطنية على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن معدل الاكتفاء الذاتي أو معدل مستوى توطين الصناعات الدوائية حول العالم يساوي 49 % واليوم وصل إلى مستوى 25 % من الاحتياج الدوائي الذي يتم صناعته محليًا، بالإضافة إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف الوصول إلى 49 % اكتفاء ذاتيًا من الصناعات الدوائية بحلول عام 2030.

وأضاف: تستهدف المملكة اليوم زيادة صادراتها غير النفطية حسب رؤية 2030 إلى مستوى 50 %، فمن هنا يمكننا القول إن الصناعات الدوائية تشكل رافدًا اقتصاديًا قويًا وكبيرًا للصناعات غير النفطية وأيضًا يساعد على التصدير وزيادة المحتوى المحلي.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:16 AM

"العنزي": المملكة أكبر سوق دوائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 31 مليار ريال

تحدث في ملتقى "أكسس الاقتصادي" عن أثر الصناعة الوطنية على الأمن الغذائي

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عيسى الحربي - الرياض
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أوضح المستشار بالصناعات الدوائية والمتخصص في الأمن الدوائي الدكتور عامر بن معيوف العنزي، أن الإحصائيات الحديثة كشفت أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الأسواق الدوائية من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة تتجاوز 8.5 مليار دولار أمريكي وذلك ما يقارب 31 مليار ريال سعودي.

جاء ذلك خلال حديثه في ملتقى "أكسس الاقتصادي" حول أثر الصناعة الوطنية على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن معدل الاكتفاء الذاتي أو معدل مستوى توطين الصناعات الدوائية حول العالم يساوي 49 % واليوم وصل إلى مستوى 25 % من الاحتياج الدوائي الذي يتم صناعته محليًا، بالإضافة إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف الوصول إلى 49 % اكتفاء ذاتيًا من الصناعات الدوائية بحلول عام 2030.

وأضاف: تستهدف المملكة اليوم زيادة صادراتها غير النفطية حسب رؤية 2030 إلى مستوى 50 %، فمن هنا يمكننا القول إن الصناعات الدوائية تشكل رافدًا اقتصاديًا قويًا وكبيرًا للصناعات غير النفطية وأيضًا يساعد على التصدير وزيادة المحتوى المحلي.

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