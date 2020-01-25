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دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "الفيصلي" يُسقط "أبها" بهدف

انتهت المباراة التي جمعت الفيصلي بأبها ضمن مباريات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بفوز الأول بهدف نظيف .

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح اللاعب رافائيل دا سيلفا في تسجيل الهدف الأول لفريقه الفيصلي في الدقيقة 56 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة 24 فيما استقر رصيد أبها عند النقطة 23 لينجح الفيصلاوي في تخطي منافسه أبها في جدول المسابقة .

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "الفيصلي" يُسقط "أبها" بهدف
سبق

انتهت المباراة التي جمعت الفيصلي بأبها ضمن مباريات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بفوز الأول بهدف نظيف .

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح اللاعب رافائيل دا سيلفا في تسجيل الهدف الأول لفريقه الفيصلي في الدقيقة 56 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة 24 فيما استقر رصيد أبها عند النقطة 23 لينجح الفيصلاوي في تخطي منافسه أبها في جدول المسابقة .

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
06:22 PM

دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "الفيصلي" يُسقط "أبها" بهدف

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محمد السيّد - الرياض
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انتهت المباراة التي جمعت الفيصلي بأبها ضمن مباريات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بفوز الأول بهدف نظيف .

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح اللاعب رافائيل دا سيلفا في تسجيل الهدف الأول لفريقه الفيصلي في الدقيقة 56 .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة 24 فيما استقر رصيد أبها عند النقطة 23 لينجح الفيصلاوي في تخطي منافسه أبها في جدول المسابقة .

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