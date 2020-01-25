دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "الفيصلي" يُسقط "أبها" بهدف
انتهت المباراة التي جمعت الفيصلي بأبها ضمن مباريات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بفوز الأول بهدف نظيف .
وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح اللاعب رافائيل دا سيلفا في تسجيل الهدف الأول لفريقه الفيصلي في الدقيقة 56 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة 24 فيما استقر رصيد أبها عند النقطة 23 لينجح الفيصلاوي في تخطي منافسه أبها في جدول المسابقة .
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الفيصلي
أبها
دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "الفيصلي" يُسقط "أبها" بهدف
محمد السيّد
سبق
2020-01-25
انتهت المباراة التي جمعت الفيصلي بأبها ضمن مباريات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بفوز الأول بهدف نظيف .
وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح اللاعب رافائيل دا سيلفا في تسجيل الهدف الأول لفريقه الفيصلي في الدقيقة 56 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة 24 فيما استقر رصيد أبها عند النقطة 23 لينجح الفيصلاوي في تخطي منافسه أبها في جدول المسابقة .
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
06:22 PM
دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "الفيصلي" يُسقط "أبها" بهدف
انتهت المباراة التي جمعت الفيصلي بأبها ضمن مباريات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بفوز الأول بهدف نظيف .
وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي قبل أن ينجح اللاعب رافائيل دا سيلفا في تسجيل الهدف الأول لفريقه الفيصلي في الدقيقة 56 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلي للنقطة 24 فيما استقر رصيد أبها عند النقطة 23 لينجح الفيصلاوي في تخطي منافسه أبها في جدول المسابقة .