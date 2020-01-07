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قضية "طفل مدرسة جدة المتوفى" تسدل ستارها.. الأب يعفو لوجه الله

والد الطالب لـ"سبق": الدفع السبب وفق الطب الشرعي.. شكرًا لمن سعى

أكد علي عسيري والد الطفل الذي لَقِيَ مصرعه؛ إثر مشاجرة في مدرسة بمحافظة جدة قبل عدة أشهر لـ"سبق"، تفاصيل التنازل عن المتسبب في وفاة ابنه؛ مبينًا أنه تم التنازل والعفو شرعًا.

وقال "عسيري" لـ"سبق": "انتهت فصول القضية بتنازلي لوجه الله جل وعلا، وطمعًا فيما عند الله سبحانه وتعالى.. وقد كان لبعض المسؤولين والوجهاء دور في هذا الصلح الذي انتهى بالعفو من قِبَلنا نحن أسرة الطالب الراحل حسين عسيري، ونشكرهم لوقوفهم في القضية وسعيهم في الصلح.

وعن نتائج التقرير الشرعي، قال: "انتهت التحقيقات بعد خروج نتائج الطب الشرعي مؤخرًا؛ حيث بيّنت أنه لم تكن الوفاة بسبب أي مرض آخر وإنما بسبب دفعه وسقوطه على رأسه، وقد تم التنازل -بحمد الله- طمعًا فيما عند الله".

جدة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قضية "طفل مدرسة جدة المتوفى" تسدل ستارها.. الأب يعفو لوجه الله
سبق

أكد علي عسيري والد الطفل الذي لَقِيَ مصرعه؛ إثر مشاجرة في مدرسة بمحافظة جدة قبل عدة أشهر لـ"سبق"، تفاصيل التنازل عن المتسبب في وفاة ابنه؛ مبينًا أنه تم التنازل والعفو شرعًا.

وقال "عسيري" لـ"سبق": "انتهت فصول القضية بتنازلي لوجه الله جل وعلا، وطمعًا فيما عند الله سبحانه وتعالى.. وقد كان لبعض المسؤولين والوجهاء دور في هذا الصلح الذي انتهى بالعفو من قِبَلنا نحن أسرة الطالب الراحل حسين عسيري، ونشكرهم لوقوفهم في القضية وسعيهم في الصلح.

وعن نتائج التقرير الشرعي، قال: "انتهت التحقيقات بعد خروج نتائج الطب الشرعي مؤخرًا؛ حيث بيّنت أنه لم تكن الوفاة بسبب أي مرض آخر وإنما بسبب دفعه وسقوطه على رأسه، وقد تم التنازل -بحمد الله- طمعًا فيما عند الله".

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
11:09 AM
اخر تعديل
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
12:43 PM

قضية "طفل مدرسة جدة المتوفى" تسدل ستارها.. الأب يعفو لوجه الله

والد الطالب لـ"سبق": الدفع السبب وفق الطب الشرعي.. شكرًا لمن سعى

A A A
محمد المواسي - جدة
8
12,365

أكد علي عسيري والد الطفل الذي لَقِيَ مصرعه؛ إثر مشاجرة في مدرسة بمحافظة جدة قبل عدة أشهر لـ"سبق"، تفاصيل التنازل عن المتسبب في وفاة ابنه؛ مبينًا أنه تم التنازل والعفو شرعًا.

وقال "عسيري" لـ"سبق": "انتهت فصول القضية بتنازلي لوجه الله جل وعلا، وطمعًا فيما عند الله سبحانه وتعالى.. وقد كان لبعض المسؤولين والوجهاء دور في هذا الصلح الذي انتهى بالعفو من قِبَلنا نحن أسرة الطالب الراحل حسين عسيري، ونشكرهم لوقوفهم في القضية وسعيهم في الصلح.

وعن نتائج التقرير الشرعي، قال: "انتهت التحقيقات بعد خروج نتائج الطب الشرعي مؤخرًا؛ حيث بيّنت أنه لم تكن الوفاة بسبب أي مرض آخر وإنما بسبب دفعه وسقوطه على رأسه، وقد تم التنازل -بحمد الله- طمعًا فيما عند الله".

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