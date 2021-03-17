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فلسطين.. وصول الدفعة الأولى من لقاحات برنامج "كوفاكس"

تضم أمصالًا من "فايزر" و"أسترازينيكا"

تلقى الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، اليوم (الأربعاء)، أولى الدفعات من لقاحات "كوفيد-19" وفق آلية كوفاكس المخصصة للمناطق المحرومة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن اللقاحات التي ستصل إلى فلسطين اليوم وغدًا ستعطى للكوادر الطبية والصحية ومرضى الكلى والسرطان ومن هم فوق 75 عامًا، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه بيّن مصدر أمني إسرائيلي أن حوالي 60 ألف جرعة من لقاحَي فايزر وأسترازينيكا مخصصة للفلسطينيين في إطار برنامج كوفاكس وصلت إلى مطار بن غوريون في تل أبيب صباح اليوم.

بدوره رحب مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص تور وينسلاند، بوصول الدفعة الأولى من لقاحات "كوفيد-19" إلى فلسطين وفق آلية كوفاكس، وهي شراكة بين منظمة الصحة العالمية و"اليونيسيف" وتحالف اللقاحات "غافي" وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي "سيبي".

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فلسطين.. وصول الدفعة الأولى من لقاحات برنامج "كوفاكس"
سبق

تلقى الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، اليوم (الأربعاء)، أولى الدفعات من لقاحات "كوفيد-19" وفق آلية كوفاكس المخصصة للمناطق المحرومة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن اللقاحات التي ستصل إلى فلسطين اليوم وغدًا ستعطى للكوادر الطبية والصحية ومرضى الكلى والسرطان ومن هم فوق 75 عامًا، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه بيّن مصدر أمني إسرائيلي أن حوالي 60 ألف جرعة من لقاحَي فايزر وأسترازينيكا مخصصة للفلسطينيين في إطار برنامج كوفاكس وصلت إلى مطار بن غوريون في تل أبيب صباح اليوم.

بدوره رحب مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص تور وينسلاند، بوصول الدفعة الأولى من لقاحات "كوفيد-19" إلى فلسطين وفق آلية كوفاكس، وهي شراكة بين منظمة الصحة العالمية و"اليونيسيف" وتحالف اللقاحات "غافي" وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي "سيبي".

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
05:39 PM

فلسطين.. وصول الدفعة الأولى من لقاحات برنامج "كوفاكس"

تضم أمصالًا من "فايزر" و"أسترازينيكا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، اليوم (الأربعاء)، أولى الدفعات من لقاحات "كوفيد-19" وفق آلية كوفاكس المخصصة للمناطق المحرومة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن اللقاحات التي ستصل إلى فلسطين اليوم وغدًا ستعطى للكوادر الطبية والصحية ومرضى الكلى والسرطان ومن هم فوق 75 عامًا، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه بيّن مصدر أمني إسرائيلي أن حوالي 60 ألف جرعة من لقاحَي فايزر وأسترازينيكا مخصصة للفلسطينيين في إطار برنامج كوفاكس وصلت إلى مطار بن غوريون في تل أبيب صباح اليوم.

بدوره رحب مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص تور وينسلاند، بوصول الدفعة الأولى من لقاحات "كوفيد-19" إلى فلسطين وفق آلية كوفاكس، وهي شراكة بين منظمة الصحة العالمية و"اليونيسيف" وتحالف اللقاحات "غافي" وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي "سيبي".

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