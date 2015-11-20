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"سحيم العلياني" للمرتبة الـ10 بوزارة البيئة

أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة قراراً بترقية مدير إدارة الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سحيم بن إبراهيم العلياني ترقية استثنائية إلى المرتبة العاشرة. فيما أكد "العلياني" أن الترقية ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.

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"سحيم العلياني" للمرتبة الـ10 بوزارة البيئة
سبق

أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة قراراً بترقية مدير إدارة الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سحيم بن إبراهيم العلياني ترقية استثنائية إلى المرتبة العاشرة. فيما أكد "العلياني" أن الترقية ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
09:10 PM

"سحيم العلياني" للمرتبة الـ10 بوزارة البيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر مدير عام إدارة الموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة قراراً بترقية مدير إدارة الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سحيم بن إبراهيم العلياني ترقية استثنائية إلى المرتبة العاشرة. فيما أكد "العلياني" أن الترقية ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والمليك والوطن.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,672
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,245
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,204
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,250

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