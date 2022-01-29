الولايات المتحدة تسجِّل 572,524 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 572,524 إصابة ‏جديدة و2,625 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 73,512,366، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 876,632.‏