النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فلكية جدة": ذروة لمعان عطارد.. أواخر رمضان المبارك

للرصد يجب خلو الأفق في اتجاه الغروب من العوائق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس، ماجد أبو زاهرة، بأن كوكب عطارد سيصل ذروة لمعانه خلال هذا العام أواخر شهر رمضان المبارك "الأسابيع الأولى من شهر مايو 2021"، حيث سيكون أكثر إشراقاً من نجم من القدر الأول في سماء المساء بنحو 40 مرة أكثر مما سيكون عليه بحلول "نهاية شهر مايو" منتصف شوال المقبل.

وقال "أبو زاهرة": لرصد عطارد؛ يجب أن يكون الأفق في اتجاه غروب الشمس خالياً من العوائق؛ لأن الكوكب يقع في مكان منخفض عند غروب الشمس، ثم سيتبع الشمس أسفل الأفق قبل حلول ظلمة الليل.

بمعنى آخر، يتم البحث عن عطارد بالقرب من نقطة غروب الشمس على الأفق ما بين الغسق إلى حلول ظلمة الليل.

وأضاف: بعد نهاية شهر رمضان سيخفت عطارد ببطء كل يوم، لكن حتى مع خفوته، فإنه سيرتفع مبتعداً عن الشمس كل يوم، ليصل إلى أقصى استطالة له من الشمس في 17 مايو، وفي ذلك الوقت سيلمع مثل نجم من القدر الأول.

وأردف: الفرصة مهيّأة لرؤية عطارد بالعين المجردة على الرغم من وهج شمس الغروب ويفضل الاستعانة بالمناظير، خاصةً إذا لم تكن ظروف الرؤية مثالية بالقرب من الأفق، إضافة أن المناظير ترصد عطارد في وقت أبكر بعد غروب الشمس.

وتابع: بدءاً من منتصف شوال "الأسبوع الأخير من مايو"، سيصبح عطارد خافتاً من القدر الثاني، لكن في ذاك الوقت سيكون كوكب الزهرة بالقرب منه على قبة السماء لذلك عند توجيه المناظير إلى كوكب الزهرة سيظهر الكوكبان في نفس مجال الرؤية.

جدير بالذكر أن كوكب الزهرة لايزال حالياً منخفضاً بالقرب من وهج غروب الشمس خلال ما تبقى من شهر رمضان "الأسبوع الأول من شهر مايو"، ومع ذلك؛ فإن كوكب الزهرة سيرتفع يوماً بعد يوم مبتعداً عن وهج غروب الشمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة": ذروة لمعان عطارد.. أواخر رمضان المبارك
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس، ماجد أبو زاهرة، بأن كوكب عطارد سيصل ذروة لمعانه خلال هذا العام أواخر شهر رمضان المبارك "الأسابيع الأولى من شهر مايو 2021"، حيث سيكون أكثر إشراقاً من نجم من القدر الأول في سماء المساء بنحو 40 مرة أكثر مما سيكون عليه بحلول "نهاية شهر مايو" منتصف شوال المقبل.

وقال "أبو زاهرة": لرصد عطارد؛ يجب أن يكون الأفق في اتجاه غروب الشمس خالياً من العوائق؛ لأن الكوكب يقع في مكان منخفض عند غروب الشمس، ثم سيتبع الشمس أسفل الأفق قبل حلول ظلمة الليل.

بمعنى آخر، يتم البحث عن عطارد بالقرب من نقطة غروب الشمس على الأفق ما بين الغسق إلى حلول ظلمة الليل.

وأضاف: بعد نهاية شهر رمضان سيخفت عطارد ببطء كل يوم، لكن حتى مع خفوته، فإنه سيرتفع مبتعداً عن الشمس كل يوم، ليصل إلى أقصى استطالة له من الشمس في 17 مايو، وفي ذلك الوقت سيلمع مثل نجم من القدر الأول.

وأردف: الفرصة مهيّأة لرؤية عطارد بالعين المجردة على الرغم من وهج شمس الغروب ويفضل الاستعانة بالمناظير، خاصةً إذا لم تكن ظروف الرؤية مثالية بالقرب من الأفق، إضافة أن المناظير ترصد عطارد في وقت أبكر بعد غروب الشمس.

وتابع: بدءاً من منتصف شوال "الأسبوع الأخير من مايو"، سيصبح عطارد خافتاً من القدر الثاني، لكن في ذاك الوقت سيكون كوكب الزهرة بالقرب منه على قبة السماء لذلك عند توجيه المناظير إلى كوكب الزهرة سيظهر الكوكبان في نفس مجال الرؤية.

جدير بالذكر أن كوكب الزهرة لايزال حالياً منخفضاً بالقرب من وهج غروب الشمس خلال ما تبقى من شهر رمضان "الأسبوع الأول من شهر مايو"، ومع ذلك؛ فإن كوكب الزهرة سيرتفع يوماً بعد يوم مبتعداً عن وهج غروب الشمس.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
05:25 PM

"فلكية جدة": ذروة لمعان عطارد.. أواخر رمضان المبارك

للرصد يجب خلو الأفق في اتجاه الغروب من العوائق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
3,689

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس، ماجد أبو زاهرة، بأن كوكب عطارد سيصل ذروة لمعانه خلال هذا العام أواخر شهر رمضان المبارك "الأسابيع الأولى من شهر مايو 2021"، حيث سيكون أكثر إشراقاً من نجم من القدر الأول في سماء المساء بنحو 40 مرة أكثر مما سيكون عليه بحلول "نهاية شهر مايو" منتصف شوال المقبل.

وقال "أبو زاهرة": لرصد عطارد؛ يجب أن يكون الأفق في اتجاه غروب الشمس خالياً من العوائق؛ لأن الكوكب يقع في مكان منخفض عند غروب الشمس، ثم سيتبع الشمس أسفل الأفق قبل حلول ظلمة الليل.

بمعنى آخر، يتم البحث عن عطارد بالقرب من نقطة غروب الشمس على الأفق ما بين الغسق إلى حلول ظلمة الليل.

وأضاف: بعد نهاية شهر رمضان سيخفت عطارد ببطء كل يوم، لكن حتى مع خفوته، فإنه سيرتفع مبتعداً عن الشمس كل يوم، ليصل إلى أقصى استطالة له من الشمس في 17 مايو، وفي ذلك الوقت سيلمع مثل نجم من القدر الأول.

وأردف: الفرصة مهيّأة لرؤية عطارد بالعين المجردة على الرغم من وهج شمس الغروب ويفضل الاستعانة بالمناظير، خاصةً إذا لم تكن ظروف الرؤية مثالية بالقرب من الأفق، إضافة أن المناظير ترصد عطارد في وقت أبكر بعد غروب الشمس.

وتابع: بدءاً من منتصف شوال "الأسبوع الأخير من مايو"، سيصبح عطارد خافتاً من القدر الثاني، لكن في ذاك الوقت سيكون كوكب الزهرة بالقرب منه على قبة السماء لذلك عند توجيه المناظير إلى كوكب الزهرة سيظهر الكوكبان في نفس مجال الرؤية.

جدير بالذكر أن كوكب الزهرة لايزال حالياً منخفضاً بالقرب من وهج غروب الشمس خلال ما تبقى من شهر رمضان "الأسبوع الأول من شهر مايو"، ومع ذلك؛ فإن كوكب الزهرة سيرتفع يوماً بعد يوم مبتعداً عن وهج غروب الشمس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,840
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,742

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة