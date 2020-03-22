الكويت .. 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع لـ 188 حالة

بعد ساعات من إعلانها شفاء 3 حالات ليصبح إجمالي المتعافين 30 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الأحد، تسجیل 12 حالة مؤكدة إصابتھا بفیروس كورونا المستجد (كوفید-19) خلال الـ 24 ساعة الماضیة في البلاد؛ لیرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 188 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي الیومي الـ 20 لوزارة الصحة، إن الإصابات تتوزع على خمس حالات مخالطة؛ منھا أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (مواطنتان كویتیتان ومقیمتان فلبینیتان)، أما الحالة الخامسة فھي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمھوریة مصر العربیة، وھي لمواطنة كویتیة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، أضاف السند؛ أن الحالة السادسة ھي مرتبطة بالسفر إلى البرازیل، وھي لمواطنة كویتیة، أما بقیة الحالات فسیتم الكشف عن تفاصیلھا لاحقاً لورود خبر إصابتھا بالفیروس قبل دقائق قلیلة من عقد المؤتمر الصحفي.

وكان وزیر الصحة الكويتي الشیخ الدكتور باسل الصباح؛ قد أعلن في وقت سابق صباح الیوم، شفاء ثلاث حالات مصابة بمرض فیروس كورونا؛ لیصل مجمل مَن أُعلن شفاؤھم من المرض، إلى 30 حالة، وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس كورونا، وصل إلى 158 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة، فقد بلغ عددھا 5 حالات، ھي: حالتان مستقرتان وثلاث حالات حرجة.

وعن مراكز الحجر الصحي، فقد بلغ العدد الإجمالي لمَن أنھوا فترة الحجر الصحي 593 شخصاً، وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك، والقیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكّد من خلو جمیع العیّنات المخبریة من الفیروس.