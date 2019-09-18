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"ترامب" يرشّح مبعوثه الرئاسي لخلافة "بولتون"

قال: "أوبراين" حقق نجاحاً كبيراً في شؤون الرهائن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيعين المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روبرت أوبراين مستشاراً للأمن القومي، خلفاً لجون بولتون الذي أقاله "ترامب" في وقت سابق.

وذكر "ترامب" في تغريدة، أن أوبراين حقق نجاحاً كبيراً في مهمته الحالية، وأنه عمل معه طويلاً، متوقعاً أن ينجح في مهمته الجديدة، وفقاً لـ"رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي قد استغنى الأسبوع الماضي عن خدمات "بولتون"، واتهمه بأنه "ارتكب أخطاء كبيرة، ولم يكن منسجماً مع أعضاء في الإدارة اعتبرهم مهمين".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يرشّح مبعوثه الرئاسي لخلافة "بولتون"
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيعين المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روبرت أوبراين مستشاراً للأمن القومي، خلفاً لجون بولتون الذي أقاله "ترامب" في وقت سابق.

وذكر "ترامب" في تغريدة، أن أوبراين حقق نجاحاً كبيراً في مهمته الحالية، وأنه عمل معه طويلاً، متوقعاً أن ينجح في مهمته الجديدة، وفقاً لـ"رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي قد استغنى الأسبوع الماضي عن خدمات "بولتون"، واتهمه بأنه "ارتكب أخطاء كبيرة، ولم يكن منسجماً مع أعضاء في الإدارة اعتبرهم مهمين".

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
05:31 PM

"ترامب" يرشّح مبعوثه الرئاسي لخلافة "بولتون"

قال: "أوبراين" حقق نجاحاً كبيراً في شؤون الرهائن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيعين المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روبرت أوبراين مستشاراً للأمن القومي، خلفاً لجون بولتون الذي أقاله "ترامب" في وقت سابق.

وذكر "ترامب" في تغريدة، أن أوبراين حقق نجاحاً كبيراً في مهمته الحالية، وأنه عمل معه طويلاً، متوقعاً أن ينجح في مهمته الجديدة، وفقاً لـ"رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي قد استغنى الأسبوع الماضي عن خدمات "بولتون"، واتهمه بأنه "ارتكب أخطاء كبيرة، ولم يكن منسجماً مع أعضاء في الإدارة اعتبرهم مهمين".

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