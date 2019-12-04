"التجارة" تصادر 17 ألف علبة عطر مقلد في جدة

نجحت فرق وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية، في ضبط مستودع يتم فيه تخزين العطور المقلدة بمحافظة جدة.
وصادرت الفرق أكثر من 17 ألف علبة عطر مقلد جاهزة للتوزيع، فيما تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
نجحت فرق وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية، في ضبط مستودع يتم فيه تخزين العطور المقلدة بمحافظة جدة.
وصادرت الفرق أكثر من 17 ألف علبة عطر مقلد جاهزة للتوزيع، فيما تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وزارة التجارة العطور المقلدة
نجحت فرق وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية، في ضبط مستودع يتم فيه تخزين العطور المقلدة بمحافظة جدة.
وصادرت الفرق أكثر من 17 ألف علبة عطر مقلد جاهزة للتوزيع، فيما تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
نجحت فرق وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية، في ضبط مستودع يتم فيه تخزين العطور المقلدة بمحافظة جدة.
وصادرت الفرق أكثر من 17 ألف علبة عطر مقلد جاهزة للتوزيع، فيما تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.