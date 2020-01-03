ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي
استعرضا تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق، والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة. كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
وزير الخارجية الأمريكي
مايك بومبيو
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-01-03
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق، والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة. كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
10:07 PM
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من وزير الخارجية الأمريكي
استعرضا تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق، والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة. كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.