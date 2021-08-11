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ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 42 شخصًا

بينهم 17 مدنيًّا و25 عسكريًّا في ولايات عدة بالبلاد

كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أمس الثلاثاء أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت ولايات عدة في البلاد وصلت إلى 42 قتيلاً، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال رئيس الوزراء في تصريحات، نقلها التلفزيون الرسمي، حول الحصيلة الأخيرة للحرائق: "سجّلنا استشهاد 17 مدنيًّا منذ بداية الحرائق، واستشهاد 25 عسكريًّا".

وتابع حديثه بالقول إن الحكومة في اتصالات مع دول أجنبية لاستئجار طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق.

وفي وقت سابق أمس أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقتل 25 فردًا من الجيش خلال مواجهة حرائق الغابات المنتشرة في مناطق عدة بالبلاد.

وكتب تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ببالغ الحزن والأسى بلغني نبأ استشهاد 25 فردًا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو".

يُذكر أن الغابات في الجزائر تعرّضت الاثنين الماضي في نحو 14 ولاية عبر البلاد إلى اندلاع حرائق ضخمة.

وتم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقًا أو حريقَين، وفقًا للبيانات الرسمية.

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ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 42 شخصًا
سبق

كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أمس الثلاثاء أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت ولايات عدة في البلاد وصلت إلى 42 قتيلاً، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال رئيس الوزراء في تصريحات، نقلها التلفزيون الرسمي، حول الحصيلة الأخيرة للحرائق: "سجّلنا استشهاد 17 مدنيًّا منذ بداية الحرائق، واستشهاد 25 عسكريًّا".

وتابع حديثه بالقول إن الحكومة في اتصالات مع دول أجنبية لاستئجار طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق.

وفي وقت سابق أمس أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقتل 25 فردًا من الجيش خلال مواجهة حرائق الغابات المنتشرة في مناطق عدة بالبلاد.

وكتب تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ببالغ الحزن والأسى بلغني نبأ استشهاد 25 فردًا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو".

يُذكر أن الغابات في الجزائر تعرّضت الاثنين الماضي في نحو 14 ولاية عبر البلاد إلى اندلاع حرائق ضخمة.

وتم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقًا أو حريقَين، وفقًا للبيانات الرسمية.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:05 AM

ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 42 شخصًا

بينهم 17 مدنيًّا و25 عسكريًّا في ولايات عدة بالبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أمس الثلاثاء أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت ولايات عدة في البلاد وصلت إلى 42 قتيلاً، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، قال رئيس الوزراء في تصريحات، نقلها التلفزيون الرسمي، حول الحصيلة الأخيرة للحرائق: "سجّلنا استشهاد 17 مدنيًّا منذ بداية الحرائق، واستشهاد 25 عسكريًّا".

وتابع حديثه بالقول إن الحكومة في اتصالات مع دول أجنبية لاستئجار طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق.

وفي وقت سابق أمس أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقتل 25 فردًا من الجيش خلال مواجهة حرائق الغابات المنتشرة في مناطق عدة بالبلاد.

وكتب تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ببالغ الحزن والأسى بلغني نبأ استشهاد 25 فردًا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو".

يُذكر أن الغابات في الجزائر تعرّضت الاثنين الماضي في نحو 14 ولاية عبر البلاد إلى اندلاع حرائق ضخمة.

وتم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقًا أو حريقَين، وفقًا للبيانات الرسمية.

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