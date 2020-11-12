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بعد "فان دايك" و"فابينيو" و"أرنولد".. مصائب "ليفربول" تتوالي بإصابة "غوميز"

التشخيص المبدئي تمزّق على مستوى الأربطة الصليبية الأمامية والغياب لمدة طويلة

لم يستيقظ "ليفربول" بعد من صدمة إصابة مدافعه فيرغيل فان دايك، وبديله فابينيو، والظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، حتى تعرض المدافع الآخر جو غوميز، لإصابة مقلقة في تدريبات منتخب إنجلترا.

ولم يعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ولا ليفربول حتى الآن بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة غوميز، حيث ينتظر أن يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات لتقييم حجم إصابته ومدى خطورتها، ولكن صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت أن الدلائل الأولى تشير إلى أن المدافع البالغ عمره 23 عاما قد تعرض لتمزق على مستوى الأربطة الصليبية الأمامية.

وفي حال تأكد هذه الإصابة وفق "روسيا اليوم"، فسيبتعد "غوميز" عن الملاعب لفترة طويلة، على غرار زميله فان دايك، الذي تعرض مؤخراً لإصابة في أوتار الركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية، حيث من المتوقع غيابه لأشهر طويلة.

وزادت إصابات "ليفربول" على الصعيد الدفاعي في الفترة الماضية بشكل ملحوظ، إذ تعرض ظهيره الأيمن أرنولد للإصابة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيغيب لمدة شهر، وكان فابينيو، لاعب الوسط المدافع، الذي تم الدفع به كمدافع مؤخراً لتعويض فان دايك، قد أصيب هو الآخر في الفخذ وما زال في فترة التعافي.

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بعد انقضاء ثماني جولات.

ليفربول فيرغيل فان دايك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد "فان دايك" و"فابينيو" و"أرنولد".. مصائب "ليفربول" تتوالي بإصابة "غوميز"
سبق

لم يستيقظ "ليفربول" بعد من صدمة إصابة مدافعه فيرغيل فان دايك، وبديله فابينيو، والظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، حتى تعرض المدافع الآخر جو غوميز، لإصابة مقلقة في تدريبات منتخب إنجلترا.

ولم يعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ولا ليفربول حتى الآن بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة غوميز، حيث ينتظر أن يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات لتقييم حجم إصابته ومدى خطورتها، ولكن صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت أن الدلائل الأولى تشير إلى أن المدافع البالغ عمره 23 عاما قد تعرض لتمزق على مستوى الأربطة الصليبية الأمامية.

وفي حال تأكد هذه الإصابة وفق "روسيا اليوم"، فسيبتعد "غوميز" عن الملاعب لفترة طويلة، على غرار زميله فان دايك، الذي تعرض مؤخراً لإصابة في أوتار الركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية، حيث من المتوقع غيابه لأشهر طويلة.

وزادت إصابات "ليفربول" على الصعيد الدفاعي في الفترة الماضية بشكل ملحوظ، إذ تعرض ظهيره الأيمن أرنولد للإصابة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيغيب لمدة شهر، وكان فابينيو، لاعب الوسط المدافع، الذي تم الدفع به كمدافع مؤخراً لتعويض فان دايك، قد أصيب هو الآخر في الفخذ وما زال في فترة التعافي.

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بعد انقضاء ثماني جولات.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
01:07 PM

بعد "فان دايك" و"فابينيو" و"أرنولد".. مصائب "ليفربول" تتوالي بإصابة "غوميز"

التشخيص المبدئي تمزّق على مستوى الأربطة الصليبية الأمامية والغياب لمدة طويلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لم يستيقظ "ليفربول" بعد من صدمة إصابة مدافعه فيرغيل فان دايك، وبديله فابينيو، والظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، حتى تعرض المدافع الآخر جو غوميز، لإصابة مقلقة في تدريبات منتخب إنجلترا.

ولم يعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ولا ليفربول حتى الآن بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة غوميز، حيث ينتظر أن يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات لتقييم حجم إصابته ومدى خطورتها، ولكن صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشفت أن الدلائل الأولى تشير إلى أن المدافع البالغ عمره 23 عاما قد تعرض لتمزق على مستوى الأربطة الصليبية الأمامية.

وفي حال تأكد هذه الإصابة وفق "روسيا اليوم"، فسيبتعد "غوميز" عن الملاعب لفترة طويلة، على غرار زميله فان دايك، الذي تعرض مؤخراً لإصابة في أوتار الركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية، حيث من المتوقع غيابه لأشهر طويلة.

وزادت إصابات "ليفربول" على الصعيد الدفاعي في الفترة الماضية بشكل ملحوظ، إذ تعرض ظهيره الأيمن أرنولد للإصابة أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيغيب لمدة شهر، وكان فابينيو، لاعب الوسط المدافع، الذي تم الدفع به كمدافع مؤخراً لتعويض فان دايك، قد أصيب هو الآخر في الفخذ وما زال في فترة التعافي.

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بعد انقضاء ثماني جولات.

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