الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية إيرانية الصنع

حاولت الاقتراب من مواقعه في صعدة

أسقطت الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، طائرة مسيرة لميليشيا الانقلاب الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي، أن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرة الجيش الوطني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وأوضح "الغنيمي" أن أجهزة الاستطلاع رصدت تحليق طائرة مسيرة تحاول مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني، وجرى إبلاغ الدفاعات الأرضية للجيش الوطني التعامل معها وإسقاطها.



وأضاف أنه بعد تجميع أجزاء الطائرة تبين أنها صناعة إيرانية.