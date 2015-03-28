"البيئة" تكرِّم الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في إنقاذ الدلافين بأملج

داعية إلى التكاتف والإبلاغ عن أي ظاهرة بيئية للحفاظ على هذه الثروات

وجه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، بتكريم الوزارة الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين الذين شاركوا في إنقاذ قطيع الدلافين الذي جنح إلى شاطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك الأربعاء الماضي.

وقدمت الوزارة شكرها للمواطنين لتفاعلهم السريع بالإبلاغ عن الحادثة ومساهمتهم في إنقاذ الدلافين؛ وهو ما يؤكد حسهم الوطني للحفاظ على ثروات الوطن الفطرية داعية إلى التكاتف مع أجهزة الدولة المعنية والإبلاغ عن أي ظاهرة بيئية للحفاظ على هذه الثروات لنا وللأجيال القادمة.

من جانبه نوه محافظ أملج والقيادات الحكومية والأهلية في المحافظة إلى مبادرة الوزارة السريعة لهذا التكريم، الذي يدل على حرص الوزارة على تشجيع العمل الجماعي وتكامله مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني.

يُذكر أن قطيعاً من الدلافين جنح مع المد إلى منطقة أشجار المانجروف الضحلة بأحد المواقع على شواطئ أملج؛ بسبب الرياح والأمواج القوية؛ حيث لم يستطع الخروج منها إلى المياه المفتوحة، وهو ما أدى إلى نفوق 7 دلافين، وتم تحويل الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.