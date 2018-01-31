"العبدالعالي": 75٪ من حالات كورونا الحديثة بسبب سلوكيات اجتماعية خاطئة

أكد أن عدم الالتزام خلال الفترة المقبلة خطير جداً

وصف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الانتشار الحالي لفيروس كورونا حول العالم بأنه أمر مقلق، مشيرًا خلال المؤتمر الصحفي اليوم إلى أنه لوحظ عودة ارتفاع الحالات في نهاية الشهر الماضي.

وفي التفاصيل، كشف "العبدالعالي" أن 75٪ من الحالات المرصودة مؤخراً في التقصيات والإجراءات التي تمت لمعرفة المسببات التي أدت إلى حدوث التفشيات والانتشار فيها، كانت سلوكيات اجتماعية خاطئة مرصودة بعيدة كل البعد عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الوباء.

وأشار إلى أنها تنوعت ما بين مناسبات عائلية وتجمعات بأعداد كبيرة أو حفلات ومناسبات الزواج، والتي يلاحظ فيها التقارب وعدم لبس الكمامة والمصافحة.

ولفت "العبدالعالي" باستغراب شديد، إلى أن الذي يشاهد تلك الصور والمقاطع المنتشرة يظن وكأن العالم لا يمر حاليًا بجائحة، ولا يعيش أزمة بسبب فيروس خطير يتفشى بسبب التراخي وعدم الالتزام بالسلوكيات الصحية.

وعبر متحدث الصحة عن أسفه بشأن العديد من المطاعم والأماكن العامة التي يكون فيها تجمعات للناس لا تساعد مرتاديها بأن يطبقوا الاحترازات بشكل جيد.

وأضاف متحدث الصحة: "المناسبات العائلية من أكثر مسببات عودة انتشار فيروس كورونا، وعدم الحذر في الأيام المقبلة خطر جدًا".