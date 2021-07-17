وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، على الخِدْمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية، وذلك بعد وصول الفوج الأول من حجاج بيت الله لهذا العام 1442هـ، رافقه خلال الجولة عدد من قيادات الصحة. وأوضح الدكتور وائل مطير أن الجولة شملت متابعة الخِدْمات الصحية المقدمة للحجيج بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفرق الصحية الموجودة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية، مبينًا أن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت على قدر عالٍ من الجاهزية لتقديم الخِدْمات الصحية والإسعافية للحجيج. مؤكدًا بتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين بإذن الله، داعيًا جميع الحجاج إلى الالتزام بكل الإجراءات الوقائية من تباعد جسدي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية. من جانب آخر بيّن المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن مراكز طوارئ الحرم تعمل على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، كما تعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لا يؤثر على جودة العمل.

"مطير" يتفقد الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة المركزية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-17 وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، على الخِدْمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية، وذلك بعد وصول الفوج الأول من حجاج بيت الله لهذا العام 1442هـ، رافقه خلال الجولة عدد من قيادات الصحة.



وأوضح الدكتور وائل مطير أن الجولة شملت متابعة الخِدْمات الصحية المقدمة للحجيج بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفرق الصحية الموجودة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية، مبينًا أن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت على قدر عالٍ من الجاهزية لتقديم الخِدْمات الصحية والإسعافية للحجيج.



مؤكدًا بتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين بإذن الله، داعيًا جميع الحجاج إلى الالتزام بكل الإجراءات الوقائية من تباعد جسدي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية.



من جانب آخر بيّن المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن مراكز طوارئ الحرم تعمل على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، كما تعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لا يؤثر على جودة العمل.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 10:37 PM

"مطير" يتفقد الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة المركزية تزامنًا مع وصول الفوج الأول من حجاج بيت الله لهذا العام





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وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، على الخِدْمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية، وذلك بعد وصول الفوج الأول من حجاج بيت الله لهذا العام 1442هـ، رافقه خلال الجولة عدد من قيادات الصحة.



وأوضح الدكتور وائل مطير أن الجولة شملت متابعة الخِدْمات الصحية المقدمة للحجيج بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفرق الصحية الموجودة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية، مبينًا أن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت على قدر عالٍ من الجاهزية لتقديم الخِدْمات الصحية والإسعافية للحجيج.



مؤكدًا بتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين بإذن الله، داعيًا جميع الحجاج إلى الالتزام بكل الإجراءات الوقائية من تباعد جسدي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية.



من جانب آخر بيّن المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن مراكز طوارئ الحرم تعمل على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، كما تعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لا يؤثر على جودة العمل.