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"فيسبوك" يعلن استمرار حظر حساب "ترامب" حتى يناير 2023

قال إنه سيخضع لعقوبات "صارمة" إذا انتهك السياسات مستقبلاً

أعلن موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيستمر حتى 7 يناير 2023، أي لمدة عامين كاملين، بعد تعليقه على المنصة لأول مرة.

وتفصيلاً، أفاد الموقع بأنه بعد 7 يناير 2023 سيجري تقييمًا لـ"مخاطر الحساب على السلامة العامة" قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.

وأضاف الموقع بأنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك سيخضع ترامب لمجموعة "صارمة" من العقوبات في حال انتهك سياسات "فيسبوك" مستقبلاً، وفق "روسيا اليوم".

وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب تشات" قد عُلّقت لأجل غير مسمى بسبب "التحريض على العنف" إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" يعلن استمرار حظر حساب "ترامب" حتى يناير 2023
سبق

أعلن موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيستمر حتى 7 يناير 2023، أي لمدة عامين كاملين، بعد تعليقه على المنصة لأول مرة.

وتفصيلاً، أفاد الموقع بأنه بعد 7 يناير 2023 سيجري تقييمًا لـ"مخاطر الحساب على السلامة العامة" قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.

وأضاف الموقع بأنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك سيخضع ترامب لمجموعة "صارمة" من العقوبات في حال انتهك سياسات "فيسبوك" مستقبلاً، وفق "روسيا اليوم".

وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب تشات" قد عُلّقت لأجل غير مسمى بسبب "التحريض على العنف" إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
08:40 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
02:09 AM

"فيسبوك" يعلن استمرار حظر حساب "ترامب" حتى يناير 2023

قال إنه سيخضع لعقوبات "صارمة" إذا انتهك السياسات مستقبلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,530

أعلن موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيستمر حتى 7 يناير 2023، أي لمدة عامين كاملين، بعد تعليقه على المنصة لأول مرة.

وتفصيلاً، أفاد الموقع بأنه بعد 7 يناير 2023 سيجري تقييمًا لـ"مخاطر الحساب على السلامة العامة" قبل أن يتمكن ترامب من استعادته.

وأضاف الموقع بأنه إذا تم رفع تعليق الحساب بعد ذلك سيخضع ترامب لمجموعة "صارمة" من العقوبات في حال انتهك سياسات "فيسبوك" مستقبلاً، وفق "روسيا اليوم".

وكانت حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب تشات" قد عُلّقت لأجل غير مسمى بسبب "التحريض على العنف" إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل "فيسبوك" ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

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