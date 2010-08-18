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أمير تبوك يدشّن ويتفقّد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة حقل

فهد بن سلطان أكّد أن هذه المشروعات في القطاعيْن لخدمة الأهالي

دشّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في محافظة حقل، مساء أمس، مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وتفقّد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وكان في استقباله لدى وصوله معرض مشروعات بلدية حقل، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، ومحافظ حقل خالد بن بندر الخريص.

وفور وصوله دشّن منظومة إنتاج حقل للمياه المحلاة، وشاهد عرضاً مرئياً عن المنظومة، واستمع لشرح موجز عن تلك المنظومة من المحافظ، الهادفة إلى تعزيز أمن إمدادات المياه بالمحافظة والقرى المحيطة، ونفّذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمحافظة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٧٠٠٠ متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وتعمل بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة ذات الكفاءة والتنافسية العالية.

عقب ذلك تفقد مشروعات بلدية المحافظة الجاري تنفيذها، وشاهد عرضاً مرئياً عنها تخلله شرح من رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله سليم العمراني؛ عن المشروعات التي شملت إنشاء مركز حضاري وتطوير التقاطعات الرئيسة والحدائق وممرات مشاة والساحات بالمحافظة، إضافة إلى إنشاء مبانٍ ومرافق بلدية بقيمة إجمالية قاربت 30 مليون ريال.

وأكّد الأمير فهد بن سلطان، في تصريح صحفي، أن هذه المشروعات في القطاعيْن الخدمي والمياه، تأتي خدمة لأهالي المحافظة، مشيراً إلى أن افتتاح محطة تحلية حقل جزء من المنجزات على مستوى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يدشّن ويتفقّد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة حقل
سبق

دشّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في محافظة حقل، مساء أمس، مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وتفقّد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وكان في استقباله لدى وصوله معرض مشروعات بلدية حقل، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، ومحافظ حقل خالد بن بندر الخريص.

وفور وصوله دشّن منظومة إنتاج حقل للمياه المحلاة، وشاهد عرضاً مرئياً عن المنظومة، واستمع لشرح موجز عن تلك المنظومة من المحافظ، الهادفة إلى تعزيز أمن إمدادات المياه بالمحافظة والقرى المحيطة، ونفّذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمحافظة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٧٠٠٠ متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وتعمل بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة ذات الكفاءة والتنافسية العالية.

عقب ذلك تفقد مشروعات بلدية المحافظة الجاري تنفيذها، وشاهد عرضاً مرئياً عنها تخلله شرح من رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله سليم العمراني؛ عن المشروعات التي شملت إنشاء مركز حضاري وتطوير التقاطعات الرئيسة والحدائق وممرات مشاة والساحات بالمحافظة، إضافة إلى إنشاء مبانٍ ومرافق بلدية بقيمة إجمالية قاربت 30 مليون ريال.

وأكّد الأمير فهد بن سلطان، في تصريح صحفي، أن هذه المشروعات في القطاعيْن الخدمي والمياه، تأتي خدمة لأهالي المحافظة، مشيراً إلى أن افتتاح محطة تحلية حقل جزء من المنجزات على مستوى المملكة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
12:36 PM

أمير تبوك يدشّن ويتفقّد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة حقل

فهد بن سلطان أكّد أن هذه المشروعات في القطاعيْن لخدمة الأهالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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دشّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في محافظة حقل، مساء أمس، مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وتفقّد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وكان في استقباله لدى وصوله معرض مشروعات بلدية حقل، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، ومحافظ حقل خالد بن بندر الخريص.

وفور وصوله دشّن منظومة إنتاج حقل للمياه المحلاة، وشاهد عرضاً مرئياً عن المنظومة، واستمع لشرح موجز عن تلك المنظومة من المحافظ، الهادفة إلى تعزيز أمن إمدادات المياه بالمحافظة والقرى المحيطة، ونفّذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمحافظة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٧٠٠٠ متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وتعمل بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة ذات الكفاءة والتنافسية العالية.

عقب ذلك تفقد مشروعات بلدية المحافظة الجاري تنفيذها، وشاهد عرضاً مرئياً عنها تخلله شرح من رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله سليم العمراني؛ عن المشروعات التي شملت إنشاء مركز حضاري وتطوير التقاطعات الرئيسة والحدائق وممرات مشاة والساحات بالمحافظة، إضافة إلى إنشاء مبانٍ ومرافق بلدية بقيمة إجمالية قاربت 30 مليون ريال.

وأكّد الأمير فهد بن سلطان، في تصريح صحفي، أن هذه المشروعات في القطاعيْن الخدمي والمياه، تأتي خدمة لأهالي المحافظة، مشيراً إلى أن افتتاح محطة تحلية حقل جزء من المنجزات على مستوى المملكة.

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