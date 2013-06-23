نوهت وزارة الحج والعمرة بأن التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية ينتهي اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساء. في حين سيتم فتح البوابة الإلكترونية لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة الـ15 من ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.
"الحج" تنوه بانتهاء التسجيل للراغبين بأداء المناسك اليوم
عبر البوابة الإلكترونية الساعة العاشرة مساء
نوهت وزارة الحج والعمرة بأن التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية ينتهي اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساء. في حين سيتم فتح البوابة الإلكترونية لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة الـ15 من ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد الحج ضيوف الرحمن لقاح كورونا موسم الحج المشاعر المقدسة
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"الحج" تنوه بانتهاء التسجيل للراغبين بأداء المناسك اليومعبدالرزاق البجالي سبق 2021-06-23
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:11 AM
اخر تعديل
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
06:12 AM
"الحج" تنوه بانتهاء التسجيل للراغبين بأداء المناسك اليوم
عبر البوابة الإلكترونية الساعة العاشرة مساء
نوهت وزارة الحج والعمرة بأن التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية ينتهي اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساء. في حين سيتم فتح البوابة الإلكترونية لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة الـ15 من ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.
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