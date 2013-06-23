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"الحج" تنوه بانتهاء التسجيل للراغبين بأداء المناسك اليوم

عبر البوابة الإلكترونية الساعة العاشرة مساء

نوهت وزارة الحج والعمرة بأن التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية ينتهي اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساء. في حين سيتم فتح البوابة الإلكترونية لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة الـ15 من ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.

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"الحج" تنوه بانتهاء التسجيل للراغبين بأداء المناسك اليوم
سبق

نوهت وزارة الحج والعمرة بأن التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية ينتهي اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساء. في حين سيتم فتح البوابة الإلكترونية لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة الـ15 من ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:11 AM
اخر تعديل
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
06:12 AM

"الحج" تنوه بانتهاء التسجيل للراغبين بأداء المناسك اليوم

عبر البوابة الإلكترونية الساعة العاشرة مساء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,185

نوهت وزارة الحج والعمرة بأن التسجيل للراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية ينتهي اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الساعة العاشرة مساء. في حين سيتم فتح البوابة الإلكترونية لإعلان الفرز والنتائج يوم الجمعة الـ15 من ذي القعدة الموافق 25 يونيو 2021.

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