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فاجعة مأساوية .. مصابو حادث "مستهتر جازان" طفلتان معاقتان وأب وأم مكلومان

الجهات الأمنية أطاحت بالسائق المتهور الذي تسبب بالحادث المروّع

كشفت مصادر عن "سبق" الستار عن حالة قائد مركبة الهايلوكس الذي تعرض لحادث مأساوي كان سببه "مستهتر" يقود مركبة بسرعة جنونية، حيث بينت مصادر "سبق" أن من كانوا يستقلون المركبة طفلتين معاقتين وأمًا وأبًا مكلومين كانوا في طريق عودتهم من المستشفى للمنزل ولكن القدر أعادهم للمستشفى.

وتفصيلاً، بينت مصادر "سبق" أن الأب يعيش ظروفًا مادية صعبة، ولا يملك إلا مركبته الهايلكس المتهالكة التي أتلفت من جراء الحادث، حيث اعتاد بشكل شبه يومي بالمراجعة بطفلتيه المعاقتين 4 سنوات و 6 سنوات للمستشفى.

وتمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان من ضبط السائق المتهور الذي تسبب بالحادث الشنيع الذي شهده طريق صبيا جازان ووثّقه قائد مركبة سالكة للطريق، عبر مقطع فيديو قام بتصويره عبر تطبيق "سناب شات"، بسبب السرعة الجنونية؛ راح ضحيته أحد سالكي الطريق.

وكشف الهلال الأحمر لـ"سبق" تفاصيل الحادث الذي شهده الطريق الرابط بين محافظة صبيا ومدينة جازان أمس، وكان مروعًا ورصدته كاميرا شخص كان يسير بالطريق ذاته.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي، إنه تلقت غرفة العمليات صباح أمس الاثنين عند الساعة ١٠:٢٥ بلاغًا عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على طريق صبيا- جازان، وأن في موقع الحادث عددًا من الحالات، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين.

وتابع: وعند وصولهما وُجِدت في الموقع حالة واحدة لديها إصابة متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

واختتم: حسب إفادة الموجودين في موقع الحادث أن هناك ٣ حالات تم نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث.

وكشف مقطع الفيديو خروج مركبة من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر مسرعة من بين السيارات، واحتكت بمركبة من نوع "هايلوكس" احتكاكًا بسيطًا، مما تسبب في اختلال توازن المركبة وارتطامها بعمود إنارة واندفاعها باتجاه الطريق المقابل، فيما تبين لاحقًا اصطدامها بمركبة في الطريق المقابل، وأشارت أنباء إلى وقوع حالات إصابات لم تحدد تفاصيلها بعد حتى الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فاجعة مأساوية .. مصابو حادث "مستهتر جازان" طفلتان معاقتان وأب وأم مكلومان
سبق

كشفت مصادر عن "سبق" الستار عن حالة قائد مركبة الهايلوكس الذي تعرض لحادث مأساوي كان سببه "مستهتر" يقود مركبة بسرعة جنونية، حيث بينت مصادر "سبق" أن من كانوا يستقلون المركبة طفلتين معاقتين وأمًا وأبًا مكلومين كانوا في طريق عودتهم من المستشفى للمنزل ولكن القدر أعادهم للمستشفى.

وتفصيلاً، بينت مصادر "سبق" أن الأب يعيش ظروفًا مادية صعبة، ولا يملك إلا مركبته الهايلكس المتهالكة التي أتلفت من جراء الحادث، حيث اعتاد بشكل شبه يومي بالمراجعة بطفلتيه المعاقتين 4 سنوات و 6 سنوات للمستشفى.

وتمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان من ضبط السائق المتهور الذي تسبب بالحادث الشنيع الذي شهده طريق صبيا جازان ووثّقه قائد مركبة سالكة للطريق، عبر مقطع فيديو قام بتصويره عبر تطبيق "سناب شات"، بسبب السرعة الجنونية؛ راح ضحيته أحد سالكي الطريق.

وكشف الهلال الأحمر لـ"سبق" تفاصيل الحادث الذي شهده الطريق الرابط بين محافظة صبيا ومدينة جازان أمس، وكان مروعًا ورصدته كاميرا شخص كان يسير بالطريق ذاته.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي، إنه تلقت غرفة العمليات صباح أمس الاثنين عند الساعة ١٠:٢٥ بلاغًا عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على طريق صبيا- جازان، وأن في موقع الحادث عددًا من الحالات، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين.

وتابع: وعند وصولهما وُجِدت في الموقع حالة واحدة لديها إصابة متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

واختتم: حسب إفادة الموجودين في موقع الحادث أن هناك ٣ حالات تم نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث.

وكشف مقطع الفيديو خروج مركبة من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر مسرعة من بين السيارات، واحتكت بمركبة من نوع "هايلوكس" احتكاكًا بسيطًا، مما تسبب في اختلال توازن المركبة وارتطامها بعمود إنارة واندفاعها باتجاه الطريق المقابل، فيما تبين لاحقًا اصطدامها بمركبة في الطريق المقابل، وأشارت أنباء إلى وقوع حالات إصابات لم تحدد تفاصيلها بعد حتى الآن.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
01:10 AM

فاجعة مأساوية .. مصابو حادث "مستهتر جازان" طفلتان معاقتان وأب وأم مكلومان

الجهات الأمنية أطاحت بالسائق المتهور الذي تسبب بالحادث المروّع

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فهد كاملي - جازان
23
21,274

كشفت مصادر عن "سبق" الستار عن حالة قائد مركبة الهايلوكس الذي تعرض لحادث مأساوي كان سببه "مستهتر" يقود مركبة بسرعة جنونية، حيث بينت مصادر "سبق" أن من كانوا يستقلون المركبة طفلتين معاقتين وأمًا وأبًا مكلومين كانوا في طريق عودتهم من المستشفى للمنزل ولكن القدر أعادهم للمستشفى.

وتفصيلاً، بينت مصادر "سبق" أن الأب يعيش ظروفًا مادية صعبة، ولا يملك إلا مركبته الهايلكس المتهالكة التي أتلفت من جراء الحادث، حيث اعتاد بشكل شبه يومي بالمراجعة بطفلتيه المعاقتين 4 سنوات و 6 سنوات للمستشفى.

وتمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان من ضبط السائق المتهور الذي تسبب بالحادث الشنيع الذي شهده طريق صبيا جازان ووثّقه قائد مركبة سالكة للطريق، عبر مقطع فيديو قام بتصويره عبر تطبيق "سناب شات"، بسبب السرعة الجنونية؛ راح ضحيته أحد سالكي الطريق.

وكشف الهلال الأحمر لـ"سبق" تفاصيل الحادث الذي شهده الطريق الرابط بين محافظة صبيا ومدينة جازان أمس، وكان مروعًا ورصدته كاميرا شخص كان يسير بالطريق ذاته.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي، إنه تلقت غرفة العمليات صباح أمس الاثنين عند الساعة ١٠:٢٥ بلاغًا عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على طريق صبيا- جازان، وأن في موقع الحادث عددًا من الحالات، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين.

وتابع: وعند وصولهما وُجِدت في الموقع حالة واحدة لديها إصابة متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

واختتم: حسب إفادة الموجودين في موقع الحادث أن هناك ٣ حالات تم نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث.

وكشف مقطع الفيديو خروج مركبة من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر مسرعة من بين السيارات، واحتكت بمركبة من نوع "هايلوكس" احتكاكًا بسيطًا، مما تسبب في اختلال توازن المركبة وارتطامها بعمود إنارة واندفاعها باتجاه الطريق المقابل، فيما تبين لاحقًا اصطدامها بمركبة في الطريق المقابل، وأشارت أنباء إلى وقوع حالات إصابات لم تحدد تفاصيلها بعد حتى الآن.

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