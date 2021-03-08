الولايات المتحدة تسجل 41,675 إصابة و877 وفاة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات بلغ 28,813 والوفيات 523,850 شخصاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,675 إصابة مؤكدة و877 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 28,813,424 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 523,850 حالة وفاة.