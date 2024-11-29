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"التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت للبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة بصاحب ومدير مؤسسة تجارية بمدينة بريدة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لثبوت تورط المنشأة التابعة لهما في عرض 98 مستحضرًا تجميلياً منتهي الصلاحية للبيع وهو ما يشكل خطراً على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية، والسجن لمدة شهر للمدان الثاني مدير الفرع، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع ، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت للبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
سبق

شهرت وزارة التجارة بصاحب ومدير مؤسسة تجارية بمدينة بريدة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لثبوت تورط المنشأة التابعة لهما في عرض 98 مستحضرًا تجميلياً منتهي الصلاحية للبيع وهو ما يشكل خطراً على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية، والسجن لمدة شهر للمدان الثاني مدير الفرع، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع ، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
03:54 PM

"التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت للبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة بصاحب ومدير مؤسسة تجارية بمدينة بريدة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لثبوت تورط المنشأة التابعة لهما في عرض 98 مستحضرًا تجميلياً منتهي الصلاحية للبيع وهو ما يشكل خطراً على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية، والسجن لمدة شهر للمدان الثاني مدير الفرع، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع ، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

هذا وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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142 مليون ..

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