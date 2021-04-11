وقال الأهالي لـ"سبق"، إنهم تقدّموا بطلب تسوير المقبرة قبل نحو ثمانية أعوام، لافتين إلى أن آخر إجراء تمّ على الطلب، عاد برقم 671 051 من أمانة منطقة عسير إلى بلدية الحازمي، مشيرين إلى أن القبور تُمتهن بشكل مستمر بسبب الحيوانات الضالة لعدم وجود سور يحميها.

طالب أهالي قرية آل الرومي بمركز ترج- غربي بيشة، بسرعة تسوير مقبرة قريتهم حفاظاً على حرمة القبور من الامتهان بفعل الحيوانات الضالة.

مقبرة آل الرومي بـ "ترج بيشة" من دون أسوار والحيوانات الضالة تمتهن حرمة الأموات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-11 طالب أهالي قرية آل الرومي بمركز ترج- غربي بيشة، بسرعة تسوير مقبرة قريتهم حفاظاً على حرمة القبور من الامتهان بفعل الحيوانات الضالة. وقال الأهالي لـ"سبق"، إنهم تقدّموا بطلب تسوير المقبرة قبل نحو ثمانية أعوام، لافتين إلى أن آخر إجراء تمّ على الطلب، عاد برقم 671 051 من أمانة منطقة عسير إلى بلدية الحازمي، مشيرين إلى أن القبور تُمتهن بشكل مستمر بسبب الحيوانات الضالة لعدم وجود سور يحميها.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442 09:52 AM

مقبرة آل الرومي بـ "ترج بيشة" من دون أسوار والحيوانات الضالة تمتهن حرمة الأموات مطالب الأهالي بالتسوير مستمرة منذ 8 سنوات دون أي نتيجة





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طالب أهالي قرية آل الرومي بمركز ترج- غربي بيشة، بسرعة تسوير مقبرة قريتهم حفاظاً على حرمة القبور من الامتهان بفعل الحيوانات الضالة.

وقال الأهالي لـ"سبق"، إنهم تقدّموا بطلب تسوير المقبرة قبل نحو ثمانية أعوام، لافتين إلى أن آخر إجراء تمّ على الطلب، عاد برقم 671 051 من أمانة منطقة عسير إلى بلدية الحازمي، مشيرين إلى أن القبور تُمتهن بشكل مستمر بسبب الحيوانات الضالة لعدم وجود سور يحميها.