خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 709 إصابات جديدة بكورونا ونسبة الوفيات 1%

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا، و390 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.