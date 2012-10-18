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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 709 إصابات جديدة بكورونا ونسبة الوفيات 1%

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا، و390 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 709 إصابات جديدة بكورونا ونسبة الوفيات 1%
سبق

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا، و390 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
04:23 PM

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 709 إصابات جديدة بكورونا ونسبة الوفيات 1%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس وفيات و709 إصابات جديدة بكورونا، و390 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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