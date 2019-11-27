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"الزهراني": الكويت تتصدّر أعداد القادمين للمملكة والبحرين للمغادرين

بعد إعلان مواسم السعودية التي زادت خلالها الفعاليات والأنشطة

أكد الخبير السياحي ومدير عام وكالة نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني، ارتفاع طلبات القدوم إلى المملكة في عام 2019 بعد إعلان مواسم السعودية التي زادت من الفعاليات والأنشطة التي ساعدت على جلب المزيد من الزوار بعد تدشين التأشيرة السياحية للمملكة.

ولفت الزهراني إلى تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حول حجم الحركة السياحية خلال الربع الأول من العام الجاري 2019؛ حيث أشار الزهراني إلى تصدر دولة الكويت زوار المملكة بعدد 658 ألف زائر، ثم باكستان بعدد 643 ألف زائر، وإندونيسيا بعدد 400 ألف زائر، والهند 370 ألف زائر، وخامسًا مصر بعدد 308 آلاف زائر.

وأكد الزهراني أن المغادرين من المملكة إلى الخارج: جاءت مملكة البحرين أولًا؛ حيث سافر إليها ما يلامس مليون و100 ألف شخص، ثم الإمارات 807 آلاف شخص، ثم الكويت 632 ألف شخص، ومصر 491 ألف شخص.

وعن الرحلات المحلية والوجهات الأكثر طلبًا؛ بيّن الزهراني أن أكثر المناطق طلبًا للزيارة مكة المكرمة بعدد 4.2 مليون رحلة، ثم المدينة المنورة 2.4 مليون رحلة، تليها الرياض بعدد 1.2 مليون رحلة، ثم الشرقية 1.1 مليون رحلة، وعسير 1.1 مليون رحلة.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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"الزهراني": الكويت تتصدّر أعداد القادمين للمملكة والبحرين للمغادرين
سبق

أكد الخبير السياحي ومدير عام وكالة نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني، ارتفاع طلبات القدوم إلى المملكة في عام 2019 بعد إعلان مواسم السعودية التي زادت من الفعاليات والأنشطة التي ساعدت على جلب المزيد من الزوار بعد تدشين التأشيرة السياحية للمملكة.

ولفت الزهراني إلى تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حول حجم الحركة السياحية خلال الربع الأول من العام الجاري 2019؛ حيث أشار الزهراني إلى تصدر دولة الكويت زوار المملكة بعدد 658 ألف زائر، ثم باكستان بعدد 643 ألف زائر، وإندونيسيا بعدد 400 ألف زائر، والهند 370 ألف زائر، وخامسًا مصر بعدد 308 آلاف زائر.

وأكد الزهراني أن المغادرين من المملكة إلى الخارج: جاءت مملكة البحرين أولًا؛ حيث سافر إليها ما يلامس مليون و100 ألف شخص، ثم الإمارات 807 آلاف شخص، ثم الكويت 632 ألف شخص، ومصر 491 ألف شخص.

وعن الرحلات المحلية والوجهات الأكثر طلبًا؛ بيّن الزهراني أن أكثر المناطق طلبًا للزيارة مكة المكرمة بعدد 4.2 مليون رحلة، ثم المدينة المنورة 2.4 مليون رحلة، تليها الرياض بعدد 1.2 مليون رحلة، ثم الشرقية 1.1 مليون رحلة، وعسير 1.1 مليون رحلة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
04:47 PM

"الزهراني": الكويت تتصدّر أعداد القادمين للمملكة والبحرين للمغادرين

بعد إعلان مواسم السعودية التي زادت خلالها الفعاليات والأنشطة

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خالد خليل - الرياض
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أكد الخبير السياحي ومدير عام وكالة نادي المسافر عبدالرزاق الزهراني، ارتفاع طلبات القدوم إلى المملكة في عام 2019 بعد إعلان مواسم السعودية التي زادت من الفعاليات والأنشطة التي ساعدت على جلب المزيد من الزوار بعد تدشين التأشيرة السياحية للمملكة.

ولفت الزهراني إلى تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حول حجم الحركة السياحية خلال الربع الأول من العام الجاري 2019؛ حيث أشار الزهراني إلى تصدر دولة الكويت زوار المملكة بعدد 658 ألف زائر، ثم باكستان بعدد 643 ألف زائر، وإندونيسيا بعدد 400 ألف زائر، والهند 370 ألف زائر، وخامسًا مصر بعدد 308 آلاف زائر.

وأكد الزهراني أن المغادرين من المملكة إلى الخارج: جاءت مملكة البحرين أولًا؛ حيث سافر إليها ما يلامس مليون و100 ألف شخص، ثم الإمارات 807 آلاف شخص، ثم الكويت 632 ألف شخص، ومصر 491 ألف شخص.

وعن الرحلات المحلية والوجهات الأكثر طلبًا؛ بيّن الزهراني أن أكثر المناطق طلبًا للزيارة مكة المكرمة بعدد 4.2 مليون رحلة، ثم المدينة المنورة 2.4 مليون رحلة، تليها الرياض بعدد 1.2 مليون رحلة، ثم الشرقية 1.1 مليون رحلة، وعسير 1.1 مليون رحلة.

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