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الفيلم السعودي مذاق الأحساء لـ"روح السعودية" يفوز بجائزة عالمية

بمهرجان "EATSA-ATFF" المقام في مدينة "بينيتشي" البرتغالية

فاز الفيلم الإبداعي السعودي "مذاق الأحساء" الذي قدّمته روح السعودية بالتعاون مع هيئة فنون الطهي بجائزة أفضل فيلم عالمي قصير لترويج فنون الطهي للعام 2021م على مستوى العالم، وذلك بعد اختياره من قبل لجنة تحكيم دولية في مهرجان "EATSA-ATFF" المقام في مدينة "بينيتشي" البرتغالية.

ويقدم الفيلم رحلة تراثية في أعماق محافظة الأحساء، مروراً بواحتها الغنية بالنخيل، وانتقالاً للحرف اليدوية التي تشتهر بها البلدة، وطريقة طهي المخبوزات المحلية وتقديم الأكلات الشعبية المتوارثة منذ القدم.

وتفوق "مذاق الأحساء" في الترشيحات على ثلاثة أفلام من نفس الفئة، وحظي بتكريم اللجنة المنظمة، وباحتفاء الحاضرين الذين شاركوا في التصويت العام على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 15-26 سبتمبر 2021م.

وأكد عضو لجنة التحكيم "هوجو كروز" بأن الفيلم تضمن تفاصيل دقيقة من حيث اختيار الأصوات والمشاهد الغنية بتقاليد المنطقة، والتصوير السيمائي العالي الجودة إلى جانب تدرج الألوان المفضل للعين.

يُذكر أن مشاركة فيلم "مذاق الأحساء" جاءت من خلال برنامج شتاء السعودية "الشتاء حولك"، الذي أطلقته "روح السعودية" خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020 ‏حتى نهاية مارس 2021، في ‏‏أكثر من 17 وجهة سياحية بالمملكة، ولمتابعته عبر الرابط: "https://youtu.be/FkktP70tUnY".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفيلم السعودي مذاق الأحساء لـ"روح السعودية" يفوز بجائزة عالمية
سبق

فاز الفيلم الإبداعي السعودي "مذاق الأحساء" الذي قدّمته روح السعودية بالتعاون مع هيئة فنون الطهي بجائزة أفضل فيلم عالمي قصير لترويج فنون الطهي للعام 2021م على مستوى العالم، وذلك بعد اختياره من قبل لجنة تحكيم دولية في مهرجان "EATSA-ATFF" المقام في مدينة "بينيتشي" البرتغالية.

ويقدم الفيلم رحلة تراثية في أعماق محافظة الأحساء، مروراً بواحتها الغنية بالنخيل، وانتقالاً للحرف اليدوية التي تشتهر بها البلدة، وطريقة طهي المخبوزات المحلية وتقديم الأكلات الشعبية المتوارثة منذ القدم.

وتفوق "مذاق الأحساء" في الترشيحات على ثلاثة أفلام من نفس الفئة، وحظي بتكريم اللجنة المنظمة، وباحتفاء الحاضرين الذين شاركوا في التصويت العام على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 15-26 سبتمبر 2021م.

وأكد عضو لجنة التحكيم "هوجو كروز" بأن الفيلم تضمن تفاصيل دقيقة من حيث اختيار الأصوات والمشاهد الغنية بتقاليد المنطقة، والتصوير السيمائي العالي الجودة إلى جانب تدرج الألوان المفضل للعين.

يُذكر أن مشاركة فيلم "مذاق الأحساء" جاءت من خلال برنامج شتاء السعودية "الشتاء حولك"، الذي أطلقته "روح السعودية" خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020 ‏حتى نهاية مارس 2021، في ‏‏أكثر من 17 وجهة سياحية بالمملكة، ولمتابعته عبر الرابط: "https://youtu.be/FkktP70tUnY".

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
06:24 PM

الفيلم السعودي مذاق الأحساء لـ"روح السعودية" يفوز بجائزة عالمية

بمهرجان "EATSA-ATFF" المقام في مدينة "بينيتشي" البرتغالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فاز الفيلم الإبداعي السعودي "مذاق الأحساء" الذي قدّمته روح السعودية بالتعاون مع هيئة فنون الطهي بجائزة أفضل فيلم عالمي قصير لترويج فنون الطهي للعام 2021م على مستوى العالم، وذلك بعد اختياره من قبل لجنة تحكيم دولية في مهرجان "EATSA-ATFF" المقام في مدينة "بينيتشي" البرتغالية.

ويقدم الفيلم رحلة تراثية في أعماق محافظة الأحساء، مروراً بواحتها الغنية بالنخيل، وانتقالاً للحرف اليدوية التي تشتهر بها البلدة، وطريقة طهي المخبوزات المحلية وتقديم الأكلات الشعبية المتوارثة منذ القدم.

وتفوق "مذاق الأحساء" في الترشيحات على ثلاثة أفلام من نفس الفئة، وحظي بتكريم اللجنة المنظمة، وباحتفاء الحاضرين الذين شاركوا في التصويت العام على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 15-26 سبتمبر 2021م.

وأكد عضو لجنة التحكيم "هوجو كروز" بأن الفيلم تضمن تفاصيل دقيقة من حيث اختيار الأصوات والمشاهد الغنية بتقاليد المنطقة، والتصوير السيمائي العالي الجودة إلى جانب تدرج الألوان المفضل للعين.

يُذكر أن مشاركة فيلم "مذاق الأحساء" جاءت من خلال برنامج شتاء السعودية "الشتاء حولك"، الذي أطلقته "روح السعودية" خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020 ‏حتى نهاية مارس 2021، في ‏‏أكثر من 17 وجهة سياحية بالمملكة، ولمتابعته عبر الرابط: "https://youtu.be/FkktP70tUnY".

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