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تشمل تيماء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشمل تيماء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:51 PM

تشمل تيماء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاءٍ من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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