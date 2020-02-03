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"أمير جازان": "الشارع الثقافي" شهد تنوعًا في معروضات البن وجذب محبيه

"محمد بن ناصر": أصبح واجهة لإبراز مقومات المنطقة السياحية والثقافية

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أن الشارع الثقافي بمنطقة جازان، أصبح واجهة لإبراز مقومات المنطقة السياحية والثقافية، وأن معروضات البن جذبت الزوار وخففت عنهم طرق الوصول للبن واقتنائه بدلًا من الذهاب إلى المحافظات الجبلية.

جاء ذلك خلال زيارته لمعرض مهرجان البن السابع في جبال جازان "قهوة الكيف.. مرحب الضيف"، بالشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.

والْتقى أمير المنطقة عددًا من الأهالي وزوار المعرض، وبحث معهم مستوى الخدمات المقدمة لزوار المهرجان موجهًا أمانة منطقة جازان والجهات ذات العلاقة بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يوفر الراحة لزوار المعر ض والمشاركين فيه.

وتجوّل أمير المنطقة والحضور في أقسام المعرض المصاحب وأركانه، مستمعًا لشرح مفصل من وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي الـ12 عبدالله بن صالح المديميغ عن المعرض الذي يمثل مشاركة نحو "20" مزارعًا وحِرَفيًّا من المزارعين والحرفيين من أبناء محافظات القطاع الجبلي بالمنطقة، إضافة للعديد من المشاركات والفعاليات المصاحبة للمعرض.

ويشهد المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام، مشاركة ست محافظات من القطاع الجبلي بمنطقة جازان تشتهر بزراعة وإنتاج البن: (الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، والعيدابي، والعارضة، والريث)، يقومون بعرض منتجاتهم من البن، وركن متخصص يقدم للزوار ثقافات إعداد وتحميص البن حول العالم إلى جانب الثقافة العربية؛ فضلًا عن الأركان المتخصصة لرواد الأعمال في تحميص وإعداد القهوة.

الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز جازان مهرجان البن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير جازان": "الشارع الثقافي" شهد تنوعًا في معروضات البن وجذب محبيه
سبق

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أن الشارع الثقافي بمنطقة جازان، أصبح واجهة لإبراز مقومات المنطقة السياحية والثقافية، وأن معروضات البن جذبت الزوار وخففت عنهم طرق الوصول للبن واقتنائه بدلًا من الذهاب إلى المحافظات الجبلية.

جاء ذلك خلال زيارته لمعرض مهرجان البن السابع في جبال جازان "قهوة الكيف.. مرحب الضيف"، بالشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.

والْتقى أمير المنطقة عددًا من الأهالي وزوار المعرض، وبحث معهم مستوى الخدمات المقدمة لزوار المهرجان موجهًا أمانة منطقة جازان والجهات ذات العلاقة بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يوفر الراحة لزوار المعر ض والمشاركين فيه.

وتجوّل أمير المنطقة والحضور في أقسام المعرض المصاحب وأركانه، مستمعًا لشرح مفصل من وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي الـ12 عبدالله بن صالح المديميغ عن المعرض الذي يمثل مشاركة نحو "20" مزارعًا وحِرَفيًّا من المزارعين والحرفيين من أبناء محافظات القطاع الجبلي بالمنطقة، إضافة للعديد من المشاركات والفعاليات المصاحبة للمعرض.

ويشهد المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام، مشاركة ست محافظات من القطاع الجبلي بمنطقة جازان تشتهر بزراعة وإنتاج البن: (الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، والعيدابي، والعارضة، والريث)، يقومون بعرض منتجاتهم من البن، وركن متخصص يقدم للزوار ثقافات إعداد وتحميص البن حول العالم إلى جانب الثقافة العربية؛ فضلًا عن الأركان المتخصصة لرواد الأعمال في تحميص وإعداد القهوة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
08:29 AM

"أمير جازان": "الشارع الثقافي" شهد تنوعًا في معروضات البن وجذب محبيه

"محمد بن ناصر": أصبح واجهة لإبراز مقومات المنطقة السياحية والثقافية

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فهد كاملي - جازان
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أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أن الشارع الثقافي بمنطقة جازان، أصبح واجهة لإبراز مقومات المنطقة السياحية والثقافية، وأن معروضات البن جذبت الزوار وخففت عنهم طرق الوصول للبن واقتنائه بدلًا من الذهاب إلى المحافظات الجبلية.

جاء ذلك خلال زيارته لمعرض مهرجان البن السابع في جبال جازان "قهوة الكيف.. مرحب الضيف"، بالشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.

والْتقى أمير المنطقة عددًا من الأهالي وزوار المعرض، وبحث معهم مستوى الخدمات المقدمة لزوار المهرجان موجهًا أمانة منطقة جازان والجهات ذات العلاقة بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يوفر الراحة لزوار المعر ض والمشاركين فيه.

وتجوّل أمير المنطقة والحضور في أقسام المعرض المصاحب وأركانه، مستمعًا لشرح مفصل من وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي الـ12 عبدالله بن صالح المديميغ عن المعرض الذي يمثل مشاركة نحو "20" مزارعًا وحِرَفيًّا من المزارعين والحرفيين من أبناء محافظات القطاع الجبلي بالمنطقة، إضافة للعديد من المشاركات والفعاليات المصاحبة للمعرض.

ويشهد المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام، مشاركة ست محافظات من القطاع الجبلي بمنطقة جازان تشتهر بزراعة وإنتاج البن: (الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، والعيدابي، والعارضة، والريث)، يقومون بعرض منتجاتهم من البن، وركن متخصص يقدم للزوار ثقافات إعداد وتحميص البن حول العالم إلى جانب الثقافة العربية؛ فضلًا عن الأركان المتخصصة لرواد الأعمال في تحميص وإعداد القهوة.

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