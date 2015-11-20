شرطة جازان تضبط 7225 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مقيم
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-20
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر ضبطت (7225) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مقيم من الجنسية المصرية، مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لمركبته، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لجهة الاختصاص.
20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
01:05 AM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
03:15 AM
شرطة جازان تضبط 7225 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مقيم
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن الجهات الأمنية في مركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر ضبطت (7225) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مقيم من الجنسية المصرية، مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لمركبته، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لجهة الاختصاص.