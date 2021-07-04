النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

"مشاط" يُدشِّن موقع "تنسيقي حُجّاج الداخل" الإلكتروني الجديد

دشن نائب وزير الحجّ والعُمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في مقر "الوزارة" بمكة المكرمة، ظهر اليوم، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي"، الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، والأمين العام الدكتور عبدالله بن عبدالهادي المقاطي، وعدد من المسؤولين؛ موقع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الدّاخل الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الرابط: /https://mutahed.org ، وذلك في ثوبه الجديد وبعد تطويره وتحديثه.

وأشاد "مشاط" بتلك الخطوة التطويرية، مُثمنًا اهتمام "المجلس" بجانب التقنية، ومتمنيًا له كل توفيق وسداد. ويأتي ذلك ضمن إطار اهتمام "المجلس التنسيقي" المستمر بتطوير منظومته الإلكترونية والتوسع في استخدام التقنية، وبما ينعكس إيجابًا على أداء منشآت هذا القطاع الحيوي والمهم، ليمثل بهيئته الجديدة، مرجعية معلوماتية شاملة، ووسيلة مهمة لنشر أنشطة قطاع حجاج الداخل وتعميم المعلومات المُستجدة عنه للمختصين والمهتمين والمتابعين.

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن بن فالح الحقباني: إن تلك الخطوة التطويرية تأتي بناءً على التوجهات الصادقة لمجلس الإدارة للارتقاء -أكثر- بمستوى المعلومات التي تُقدّم لمختلف المستفيدين من القطاع وخارجه، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق التواصل المستمر والفعّال معهم، ومن منطلق أولوياته في تحقيق المزيد من التفاعل، ولتعزيز وتطوير أساليب العمل؛ حيث إن الموقع بشكله المبتكر الجديد يأتي مواكبًا للتطورات في جميع قطاعات المجلس وإداراته.

ويتميز الموقع بالعديد من الخصائص الفنية والمواصفات التقنية الجديدة والمختلفة، التي تسهل للمتصفح النفاذ إلى مختلف مكوناته وتقسيماته، والحصول على كثير من المعلومات، والعديد من الخدمات التفاعلية، كما يجري الإعداد والتجهيز لإطلاق الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية، لتعميم وإتاحة محتوياته بعدد من اللغات الأخرى غير العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مشاط" يُدشِّن موقع "تنسيقي حُجّاج الداخل" الإلكتروني الجديد
سبق

دشن نائب وزير الحجّ والعُمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في مقر "الوزارة" بمكة المكرمة، ظهر اليوم، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي"، الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، والأمين العام الدكتور عبدالله بن عبدالهادي المقاطي، وعدد من المسؤولين؛ موقع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الدّاخل الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الرابط: /https://mutahed.org ، وذلك في ثوبه الجديد وبعد تطويره وتحديثه.

وأشاد "مشاط" بتلك الخطوة التطويرية، مُثمنًا اهتمام "المجلس" بجانب التقنية، ومتمنيًا له كل توفيق وسداد. ويأتي ذلك ضمن إطار اهتمام "المجلس التنسيقي" المستمر بتطوير منظومته الإلكترونية والتوسع في استخدام التقنية، وبما ينعكس إيجابًا على أداء منشآت هذا القطاع الحيوي والمهم، ليمثل بهيئته الجديدة، مرجعية معلوماتية شاملة، ووسيلة مهمة لنشر أنشطة قطاع حجاج الداخل وتعميم المعلومات المُستجدة عنه للمختصين والمهتمين والمتابعين.

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن بن فالح الحقباني: إن تلك الخطوة التطويرية تأتي بناءً على التوجهات الصادقة لمجلس الإدارة للارتقاء -أكثر- بمستوى المعلومات التي تُقدّم لمختلف المستفيدين من القطاع وخارجه، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق التواصل المستمر والفعّال معهم، ومن منطلق أولوياته في تحقيق المزيد من التفاعل، ولتعزيز وتطوير أساليب العمل؛ حيث إن الموقع بشكله المبتكر الجديد يأتي مواكبًا للتطورات في جميع قطاعات المجلس وإداراته.

ويتميز الموقع بالعديد من الخصائص الفنية والمواصفات التقنية الجديدة والمختلفة، التي تسهل للمتصفح النفاذ إلى مختلف مكوناته وتقسيماته، والحصول على كثير من المعلومات، والعديد من الخدمات التفاعلية، كما يجري الإعداد والتجهيز لإطلاق الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية، لتعميم وإتاحة محتوياته بعدد من اللغات الأخرى غير العربية.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
08:47 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:05 AM

"مشاط" يُدشِّن موقع "تنسيقي حُجّاج الداخل" الإلكتروني الجديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
844

دشن نائب وزير الحجّ والعُمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في مقر "الوزارة" بمكة المكرمة، ظهر اليوم، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي"، الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، والأمين العام الدكتور عبدالله بن عبدالهادي المقاطي، وعدد من المسؤولين؛ موقع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الدّاخل الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الرابط: /https://mutahed.org ، وذلك في ثوبه الجديد وبعد تطويره وتحديثه.

وأشاد "مشاط" بتلك الخطوة التطويرية، مُثمنًا اهتمام "المجلس" بجانب التقنية، ومتمنيًا له كل توفيق وسداد. ويأتي ذلك ضمن إطار اهتمام "المجلس التنسيقي" المستمر بتطوير منظومته الإلكترونية والتوسع في استخدام التقنية، وبما ينعكس إيجابًا على أداء منشآت هذا القطاع الحيوي والمهم، ليمثل بهيئته الجديدة، مرجعية معلوماتية شاملة، ووسيلة مهمة لنشر أنشطة قطاع حجاج الداخل وتعميم المعلومات المُستجدة عنه للمختصين والمهتمين والمتابعين.

وقال رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن بن فالح الحقباني: إن تلك الخطوة التطويرية تأتي بناءً على التوجهات الصادقة لمجلس الإدارة للارتقاء -أكثر- بمستوى المعلومات التي تُقدّم لمختلف المستفيدين من القطاع وخارجه، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق التواصل المستمر والفعّال معهم، ومن منطلق أولوياته في تحقيق المزيد من التفاعل، ولتعزيز وتطوير أساليب العمل؛ حيث إن الموقع بشكله المبتكر الجديد يأتي مواكبًا للتطورات في جميع قطاعات المجلس وإداراته.

ويتميز الموقع بالعديد من الخصائص الفنية والمواصفات التقنية الجديدة والمختلفة، التي تسهل للمتصفح النفاذ إلى مختلف مكوناته وتقسيماته، والحصول على كثير من المعلومات، والعديد من الخدمات التفاعلية، كما يجري الإعداد والتجهيز لإطلاق الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية، لتعميم وإتاحة محتوياته بعدد من اللغات الأخرى غير العربية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة