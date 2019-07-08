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إعادة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول لمكة

إمارة المنطقة: بزيادة 62 % عن العام الماضي .. منع 29 ألف مركبة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إعادة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول لـ #مكة_المكرّمة.

وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر": إعادة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول لـ #مكة_المكرّمة بزيادة 62 % عن العام الماضي، وإعادة 29 ألف مركبة غير مرخصة بزيادة 33 % عن عام 1439هـ، خلال الفترة من 25 شوال حتى 3 ذو القعدة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرّمة، قد أعلنت منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرّمة بداية من 25 شوال 1440هـ؛ الموافق 28 يونيو 2019م، حتى العاشر من ذي الحجة الموافق 12 أغسطس.

وقالت الإمارة، في تنويه، قبل تفعيل المنع حينها: ‏منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، بوساطة قطار الحرمين خلال فترة الحج، ويبدأ المنع من 25 شوال حتى 10 ذو الحجة.

يأتي ذلك في إطار التعليمات المنظمة للحج، حيث ستتولى مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

واستثنت الإمارة من هذا المنع مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصّة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول لمكة
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إعادة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول لـ #مكة_المكرّمة.

وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر": إعادة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول لـ #مكة_المكرّمة بزيادة 62 % عن العام الماضي، وإعادة 29 ألف مركبة غير مرخصة بزيادة 33 % عن عام 1439هـ، خلال الفترة من 25 شوال حتى 3 ذو القعدة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرّمة، قد أعلنت منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرّمة بداية من 25 شوال 1440هـ؛ الموافق 28 يونيو 2019م، حتى العاشر من ذي الحجة الموافق 12 أغسطس.

وقالت الإمارة، في تنويه، قبل تفعيل المنع حينها: ‏منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، بوساطة قطار الحرمين خلال فترة الحج، ويبدأ المنع من 25 شوال حتى 10 ذو الحجة.

يأتي ذلك في إطار التعليمات المنظمة للحج، حيث ستتولى مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

واستثنت الإمارة من هذا المنع مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصّة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
10:20 AM

إعادة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول لمكة

إمارة المنطقة: بزيادة 62 % عن العام الماضي .. منع 29 ألف مركبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، إعادة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول لـ #مكة_المكرّمة.

وقالت الإمارة عبر حسابها في "تويتر": إعادة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول لـ #مكة_المكرّمة بزيادة 62 % عن العام الماضي، وإعادة 29 ألف مركبة غير مرخصة بزيادة 33 % عن عام 1439هـ، خلال الفترة من 25 شوال حتى 3 ذو القعدة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرّمة، قد أعلنت منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرّمة بداية من 25 شوال 1440هـ؛ الموافق 28 يونيو 2019م، حتى العاشر من ذي الحجة الموافق 12 أغسطس.

وقالت الإمارة، في تنويه، قبل تفعيل المنع حينها: ‏منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، بوساطة قطار الحرمين خلال فترة الحج، ويبدأ المنع من 25 شوال حتى 10 ذو الحجة.

يأتي ذلك في إطار التعليمات المنظمة للحج، حيث ستتولى مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

واستثنت الإمارة من هذا المنع مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصّة.

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