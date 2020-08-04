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محافظ صامطة يتفقد أحياء وقرى المحافظة بعد موجة الأمطار

وجّه بسرعة معالجة الأضرار.. ودعا البلدية إلى تكثيف الجهود والمعدات

وقف محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، اليوم، ميدانياً على الوضع العام بأحياء وقرى المحافظة؛ وذلك بعد موجة الأمطار التي تشهدها المحافظة هذه الأيام. رافقه رئيس بلدية صامطة المكلف يحيى جابر مشهور، ومدير الخدمات بالبلدية عبده محمد بدوي.

وشاهد محافظ صامطة الأعمال التي تقوم بها بلدية المحافظة من ردم وتمهيد لبعض الطرقات الرئيسية والفرعية، والتي تضررت بسبب غزارة الأمطار، كما استمع -خلال الجولة- لشكاوى بعض المواطنين الذين تعرضوا لأضرار بسبب الأمطار، موجهاً بسرعة معالجة أي ضرر، وإصلاح ما تلف من الطرقات وتمهيدها، وفتح الطرق إلى المنازل، وإزالة الطين والوحل من أجل راحة المواطنين وسلامتهم، وعمل ما يلزم لمعالجة أي أضرار تطرأ خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ صامطة خلال جولته على أن تداعيات الأمطار وما خلفته من بعض الأضرار تحظى بمتابعة أمير منطقة جازان ونائبه، اللذين يتابعان أولاً بأول، ويوجهان بإصلاح أي ضرر وبصورة سريعة، داعياً بلدية المحافظة إلى تكثيف الجهود والمعدات من أجل مواجهة أي طارئ لا قدر الله، مقدماً الشكر لهم على ما بذلوه طيلة الأيام الماضية.

ووجّه "زعلة" الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أضرار وبشكل عاجل والتفاعل معها على مدار الساعة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ صامطة يتفقد أحياء وقرى المحافظة بعد موجة الأمطار
سبق

وقف محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، اليوم، ميدانياً على الوضع العام بأحياء وقرى المحافظة؛ وذلك بعد موجة الأمطار التي تشهدها المحافظة هذه الأيام. رافقه رئيس بلدية صامطة المكلف يحيى جابر مشهور، ومدير الخدمات بالبلدية عبده محمد بدوي.

وشاهد محافظ صامطة الأعمال التي تقوم بها بلدية المحافظة من ردم وتمهيد لبعض الطرقات الرئيسية والفرعية، والتي تضررت بسبب غزارة الأمطار، كما استمع -خلال الجولة- لشكاوى بعض المواطنين الذين تعرضوا لأضرار بسبب الأمطار، موجهاً بسرعة معالجة أي ضرر، وإصلاح ما تلف من الطرقات وتمهيدها، وفتح الطرق إلى المنازل، وإزالة الطين والوحل من أجل راحة المواطنين وسلامتهم، وعمل ما يلزم لمعالجة أي أضرار تطرأ خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ صامطة خلال جولته على أن تداعيات الأمطار وما خلفته من بعض الأضرار تحظى بمتابعة أمير منطقة جازان ونائبه، اللذين يتابعان أولاً بأول، ويوجهان بإصلاح أي ضرر وبصورة سريعة، داعياً بلدية المحافظة إلى تكثيف الجهود والمعدات من أجل مواجهة أي طارئ لا قدر الله، مقدماً الشكر لهم على ما بذلوه طيلة الأيام الماضية.

ووجّه "زعلة" الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أضرار وبشكل عاجل والتفاعل معها على مدار الساعة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
04:17 PM

محافظ صامطة يتفقد أحياء وقرى المحافظة بعد موجة الأمطار

وجّه بسرعة معالجة الأضرار.. ودعا البلدية إلى تكثيف الجهود والمعدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وقف محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، اليوم، ميدانياً على الوضع العام بأحياء وقرى المحافظة؛ وذلك بعد موجة الأمطار التي تشهدها المحافظة هذه الأيام. رافقه رئيس بلدية صامطة المكلف يحيى جابر مشهور، ومدير الخدمات بالبلدية عبده محمد بدوي.

وشاهد محافظ صامطة الأعمال التي تقوم بها بلدية المحافظة من ردم وتمهيد لبعض الطرقات الرئيسية والفرعية، والتي تضررت بسبب غزارة الأمطار، كما استمع -خلال الجولة- لشكاوى بعض المواطنين الذين تعرضوا لأضرار بسبب الأمطار، موجهاً بسرعة معالجة أي ضرر، وإصلاح ما تلف من الطرقات وتمهيدها، وفتح الطرق إلى المنازل، وإزالة الطين والوحل من أجل راحة المواطنين وسلامتهم، وعمل ما يلزم لمعالجة أي أضرار تطرأ خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ صامطة خلال جولته على أن تداعيات الأمطار وما خلفته من بعض الأضرار تحظى بمتابعة أمير منطقة جازان ونائبه، اللذين يتابعان أولاً بأول، ويوجهان بإصلاح أي ضرر وبصورة سريعة، داعياً بلدية المحافظة إلى تكثيف الجهود والمعدات من أجل مواجهة أي طارئ لا قدر الله، مقدماً الشكر لهم على ما بذلوه طيلة الأيام الماضية.

ووجّه "زعلة" الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أضرار وبشكل عاجل والتفاعل معها على مدار الساعة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

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