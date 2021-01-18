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فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.. قلق تجاه خطط إيران لإنتاج اليورانيوم

قالت في بيان: إيران ليس لديها سبب ذو مصداقية لأي استخدام مدني للمعدن

أعربت مجموعة "E3" التي تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عن قلقها العميق تجاه خطط طهران لإنتاج معدن اليورانيوم، وترى أنه ليس له استخدامات مدنية في إيران.

وقالت المجموعة في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية أمس: "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نُعرب عن قلقنا البالغ لإعلان إيران بأنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم"؛ مضيفةً أن "إيران ليس لديها سبب ذو مصداقية لأي استخدام مدني لمعدن اليورانيوم، وإنتاج معدن اليورانيوم يمكن أن يكون له تداعيات عسكرية خطيرة؛ فبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، تلتزم إيران لمدة 15 سنة بعدم إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء أبحاث تتعلق بدراسة معدن اليورانيوم".

ودعت الدول الثلاث بشدة، إيران، إلى وقف أنشطتها المتعلقة بهذا الشأن، والعودة للامتثال؛ لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بلا تأخير إن كانت جادّةً في الحفاظ على الاتفاق.

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فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.. قلق تجاه خطط إيران لإنتاج اليورانيوم
سبق

أعربت مجموعة "E3" التي تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عن قلقها العميق تجاه خطط طهران لإنتاج معدن اليورانيوم، وترى أنه ليس له استخدامات مدنية في إيران.

وقالت المجموعة في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية أمس: "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نُعرب عن قلقنا البالغ لإعلان إيران بأنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم"؛ مضيفةً أن "إيران ليس لديها سبب ذو مصداقية لأي استخدام مدني لمعدن اليورانيوم، وإنتاج معدن اليورانيوم يمكن أن يكون له تداعيات عسكرية خطيرة؛ فبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، تلتزم إيران لمدة 15 سنة بعدم إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء أبحاث تتعلق بدراسة معدن اليورانيوم".

ودعت الدول الثلاث بشدة، إيران، إلى وقف أنشطتها المتعلقة بهذا الشأن، والعودة للامتثال؛ لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بلا تأخير إن كانت جادّةً في الحفاظ على الاتفاق.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
12:00 PM

فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.. قلق تجاه خطط إيران لإنتاج اليورانيوم

قالت في بيان: إيران ليس لديها سبب ذو مصداقية لأي استخدام مدني للمعدن

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صحيفة سبق الإلكترونية - لندن
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أعربت مجموعة "E3" التي تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عن قلقها العميق تجاه خطط طهران لإنتاج معدن اليورانيوم، وترى أنه ليس له استخدامات مدنية في إيران.

وقالت المجموعة في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية أمس: "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نُعرب عن قلقنا البالغ لإعلان إيران بأنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم"؛ مضيفةً أن "إيران ليس لديها سبب ذو مصداقية لأي استخدام مدني لمعدن اليورانيوم، وإنتاج معدن اليورانيوم يمكن أن يكون له تداعيات عسكرية خطيرة؛ فبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، تلتزم إيران لمدة 15 سنة بعدم إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء أبحاث تتعلق بدراسة معدن اليورانيوم".

ودعت الدول الثلاث بشدة، إيران، إلى وقف أنشطتها المتعلقة بهذا الشأن، والعودة للامتثال؛ لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بلا تأخير إن كانت جادّةً في الحفاظ على الاتفاق.

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