النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في العراق.. 1013 إصابة جديدة و9 وفيات و1487 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 593541 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12800, فيما تم تسجيل 1487 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 534801 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 45940, منهم 162 يرقدون في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في العراق.. 1013 إصابة جديدة و9 وفيات و1487 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 593541 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12800, فيما تم تسجيل 1487 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 534801 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 45940, منهم 162 يرقدون في العناية المركزة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
06:16 PM

كورونا في العراق.. 1013 إصابة جديدة و9 وفيات و1487 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
114

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 593541 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12800, فيما تم تسجيل 1487 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 534801 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 45940, منهم 162 يرقدون في العناية المركزة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة