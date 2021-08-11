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"الصحة" تعلن تسجيل 1640حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1521 إصابة

"كورونا" يباغت الرئيس الهندي السابق أثناء زيارته مستشفى

طالب مخالطيه بعزل أنفسهم وإجراء الفحص

أفادت وسائل إعلام هندية اليوم (الثلاثاء)، نقلاً عن مصادر بالمستشفى العسكري في نيودلهي، أن الرئيس السابق براناب موكرجي أصيب بمرض كوفيد-19 ونقل إلى المستشفى.

وبين "موكرجي"، الذي تولى وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والمالية على مدى تاريخه السياسي الممتد لعقود، على "تويتر" أن الفحص أثبت إصابته بكوفيد-19 بينما كان يزور المستشفى لسبب آخر، وفقاً لـ"رويترز".

وطلب ممن خالطوه في الأسبوع الماضي أن يعزلوا أنفسهم ويجروا الفحص.

ووردت تقارير إصابة "موكرجي" (84 عامًا) الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2012 إلى 2017 في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الصحة الاتحادية مرة أخرى زيادة في عدد الحالات اليومية تتجاوز 50 ألف حالة. وتسجل الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانًا، أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميًا منذ 30 يوليو (تموز).

الرئيس الهندي فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يباغت الرئيس الهندي السابق أثناء زيارته مستشفى
سبق

أفادت وسائل إعلام هندية اليوم (الثلاثاء)، نقلاً عن مصادر بالمستشفى العسكري في نيودلهي، أن الرئيس السابق براناب موكرجي أصيب بمرض كوفيد-19 ونقل إلى المستشفى.

وبين "موكرجي"، الذي تولى وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والمالية على مدى تاريخه السياسي الممتد لعقود، على "تويتر" أن الفحص أثبت إصابته بكوفيد-19 بينما كان يزور المستشفى لسبب آخر، وفقاً لـ"رويترز".

وطلب ممن خالطوه في الأسبوع الماضي أن يعزلوا أنفسهم ويجروا الفحص.

ووردت تقارير إصابة "موكرجي" (84 عامًا) الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2012 إلى 2017 في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الصحة الاتحادية مرة أخرى زيادة في عدد الحالات اليومية تتجاوز 50 ألف حالة. وتسجل الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانًا، أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميًا منذ 30 يوليو (تموز).

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
03:18 PM

"كورونا" يباغت الرئيس الهندي السابق أثناء زيارته مستشفى

طالب مخالطيه بعزل أنفسهم وإجراء الفحص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام هندية اليوم (الثلاثاء)، نقلاً عن مصادر بالمستشفى العسكري في نيودلهي، أن الرئيس السابق براناب موكرجي أصيب بمرض كوفيد-19 ونقل إلى المستشفى.

وبين "موكرجي"، الذي تولى وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والمالية على مدى تاريخه السياسي الممتد لعقود، على "تويتر" أن الفحص أثبت إصابته بكوفيد-19 بينما كان يزور المستشفى لسبب آخر، وفقاً لـ"رويترز".

وطلب ممن خالطوه في الأسبوع الماضي أن يعزلوا أنفسهم ويجروا الفحص.

ووردت تقارير إصابة "موكرجي" (84 عامًا) الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2012 إلى 2017 في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الصحة الاتحادية مرة أخرى زيادة في عدد الحالات اليومية تتجاوز 50 ألف حالة. وتسجل الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانًا، أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميًا منذ 30 يوليو (تموز).

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