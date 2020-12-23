وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 46.3 دولارًا للبرميل.

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1.5% لتتداول عند 49.3 دولارًا للبرميل.

النفط ينخفض.. "برنت" دون الـ50 دولارًا للبرميل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-23 تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1.5% لتتداول عند 49.3 دولارًا للبرميل. كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 46.3 دولارًا للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442 09:59 AM

النفط ينخفض.. "برنت" دون الـ50 دولارًا للبرميل "الأمريكي" انخفض بنحو 1.5% عند 46.3 دولارًا





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تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1.5% لتتداول عند 49.3 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 46.3 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.