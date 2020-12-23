النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النفط ينخفض.. "برنت" دون الـ50 دولارًا للبرميل

"الأمريكي" انخفض بنحو 1.5% عند 46.3 دولارًا

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1.5% لتتداول عند 49.3 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 46.3 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
النفط ينخفض.. "برنت" دون الـ50 دولارًا للبرميل
سبق

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1.5% لتتداول عند 49.3 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 46.3 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:59 AM

النفط ينخفض.. "برنت" دون الـ50 دولارًا للبرميل

"الأمريكي" انخفض بنحو 1.5% عند 46.3 دولارًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
352

تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1.5% لتتداول عند 49.3 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 46.3 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,781
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,247

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة