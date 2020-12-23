النفط ينخفض.. "برنت" دون الـ50 دولارًا للبرميل
"الأمريكي" انخفض بنحو 1.5% عند 46.3 دولارًا
تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1.5% لتتداول عند 49.3 دولارًا للبرميل.
كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 46.3 دولارًا للبرميل.
وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.
النفط
أسعار النفط
النفط ينخفض.. "برنت" دون الـ50 دولارًا للبرميل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-23
تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1.5% لتتداول عند 49.3 دولارًا للبرميل.
كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 46.3 دولارًا للبرميل.
وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.
23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:59 AM
النفط ينخفض.. "برنت" دون الـ50 دولارًا للبرميل
"الأمريكي" انخفض بنحو 1.5% عند 46.3 دولارًا
تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 1.5% لتتداول عند 49.3 دولارًا للبرميل.
كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 46.3 دولارًا للبرميل.
وكانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام.