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محافظ جدة يوجّه بفتح جزئي للواجهات البحرية.. اعرف التفاصيل

وفق عدد من الإجراءات الاحترازية

وجّه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بفتح جزئي للواجهات البحرية وفق عدد من الضوابط.

وتشمل هذه الإجراءات السماح بدخول المركبات للمرور فقط دون توقف، ومنع الجلوس والافتراش والانتظار.

كما يُسْمَح بممارسة رياضات المشي والدراجات وفق الإجراءات الاحترازية.

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محافظ جدة يوجّه بفتح جزئي للواجهات البحرية.. اعرف التفاصيل
سبق

وجّه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بفتح جزئي للواجهات البحرية وفق عدد من الضوابط.

وتشمل هذه الإجراءات السماح بدخول المركبات للمرور فقط دون توقف، ومنع الجلوس والافتراش والانتظار.

كما يُسْمَح بممارسة رياضات المشي والدراجات وفق الإجراءات الاحترازية.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
05:13 PM

محافظ جدة يوجّه بفتح جزئي للواجهات البحرية.. اعرف التفاصيل

وفق عدد من الإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
8,744

وجّه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بفتح جزئي للواجهات البحرية وفق عدد من الضوابط.

وتشمل هذه الإجراءات السماح بدخول المركبات للمرور فقط دون توقف، ومنع الجلوس والافتراش والانتظار.

كما يُسْمَح بممارسة رياضات المشي والدراجات وفق الإجراءات الاحترازية.

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