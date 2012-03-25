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أنباء عن استهداف إيران سفينة إسرائيلية في بحر العرب

أُطلق عليها صاروخ أصابها بأضرار

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن "إيران أطلقت صاروخًا على سفينة تابعة لإسرائيل في بحر العرب، كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند".

وأضافت أنه "أثناء رحلة السفينة، وعندما أبحرت في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار"؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "السفينة استهدفت على الرغم من أنها لم تنقل بضائع إلى إسرائيل، وأنها لم تحمل علم الدولة، وأن طاقمها يتكون من أجانب فقط".

وتعرضت السفينة "هيليوس راي" المملوكة لإسرائيل إلى هجوم مشتبه به على أنه إيراني، الشهر الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أنباء عن استهداف إيران سفينة إسرائيلية في بحر العرب
سبق

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن "إيران أطلقت صاروخًا على سفينة تابعة لإسرائيل في بحر العرب، كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند".

وأضافت أنه "أثناء رحلة السفينة، وعندما أبحرت في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار"؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "السفينة استهدفت على الرغم من أنها لم تنقل بضائع إلى إسرائيل، وأنها لم تحمل علم الدولة، وأن طاقمها يتكون من أجانب فقط".

وتعرضت السفينة "هيليوس راي" المملوكة لإسرائيل إلى هجوم مشتبه به على أنه إيراني، الشهر الماضي.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
07:38 PM

أنباء عن استهداف إيران سفينة إسرائيلية في بحر العرب

أُطلق عليها صاروخ أصابها بأضرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن "إيران أطلقت صاروخًا على سفينة تابعة لإسرائيل في بحر العرب، كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند".

وأضافت أنه "أثناء رحلة السفينة، وعندما أبحرت في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار"؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "السفينة استهدفت على الرغم من أنها لم تنقل بضائع إلى إسرائيل، وأنها لم تحمل علم الدولة، وأن طاقمها يتكون من أجانب فقط".

وتعرضت السفينة "هيليوس راي" المملوكة لإسرائيل إلى هجوم مشتبه به على أنه إيراني، الشهر الماضي.

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