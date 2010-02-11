شاهد .. "عربة تجمع صحي حائل" تقدم الخدمات الطبية لأهالي "وتدة" بسميراء

اشتملت على الكشف ومتابعة الأمراض المزمنة والتطعيمات والتثقيف الصحي

قدمت عربة العيادات الصحية المتنقلة التابعة للتجمع الصحي بمنطقة حائل، خدماتها الطبية المختلفة لأهالي قرية وتدة ٥٠ كلم شرق محافظة سميراء.



وتفصيلاً، استفاد أبناء القرية مما تحتويه العربة من عيادات طبية وأجهزة ومستلزمات طبية، والتي اشتملت على الكشف على الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة، ومتابعة التطعيمات، والتثقيف الصحي والاستشارات الطبية والخدمات العلاجية.



وشكر الأهالي التجمع الصحي في منطقة حائل على الخدمة المقدمة عبر العربة الصحية المتنقلة والتي خدمت الأهالي.



وأكد عددٌ من أهالي قرية وتدة أن القرية بحاجة إلى ترقية نقطة الرعاية الطبية بالقرية، إلى مركز صحي لخدمة الأهالي، مؤكدين أن النقطة تم استحداثها عام ١٤٢٠هـ، ولم تفِ بالغرض، وذلك لعدم وجود كادر طبي فيها.