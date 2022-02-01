تنفق 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد

أثارت زوجة تبلغ من العمر 29 عاماً ضجة كبيرة بعد أن اعترفت بإنفاق آلاف الدولارات على ملابس الأطفال قبل سنوات من التخطيط لإنجاب طفل.

وحسب صحيفة "الديلي ميرور"، قالت المرأة: "لقد أنفقت مبلغ 3000 جنيه إسترليني (نحو 4028 دولارًا) على ملابس الأطفال خلال 3 سنوات، مما تسبب بمشاكل كبيرة مع زوجي. فنحن لا يمكننا إنجاب طفل حتى الآن لأننا نحتاج المال لتربيتهم وإطعامهم وتعليمهم".

وأضافت: "نعمل على زيادة دخلنا لنتمكن من إنجاب طفل فأنا أتوق لذلك. وأحياناً أرى ملابس أطفال جميلة جداً أشعر بأن علي شراءها وإلا فلن أراها مرة ثانية".

وأشارت إلى أن ذلك برأيها يعتبر توفيراً للمال على المدى الطويل وأنها "فكرة ذكية" على حد قولها، بينما لا يوافق زوجها على وجهة نظرها ويرى أن ذلك هدراً للمال، حسب وكالة "سبوتنك" الروسية.

وبعد أن تفاقمت نقاشاتهم حول هذه الفكرة، سارع زملاؤها من مستخدمي منصة " Mumsnet" للتعبير عن آرائهم حول هذه المسألة، حيث اتفق الكثيرون على أن الفكرة سخيفة وأن الطفل سينمو ويكبر وسيحتاج لملابس جديدة.

وقال أحدهم: "أنت غير منطقية. مضيفًا أن شراء ملابس أطفال بهذا المبلغ أمر سخيف للغاية".

وأضافت أخرى: "إن شراء ملابس لطفل لم يولد بعد هو إهدار للمال، فالأطفال لا يحتاجون إلى الكثير من الملابس ويكبرون بسرعة كبيرة".

وقال آخر: "إن المبلغ كبير جداً حتى لو كان لديك طفل. ماذا ستفعلين لو لم تستطعي الحمل؟ أنت تسببين الألم لنفسك".