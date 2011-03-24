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أمانة القصيم تغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ أكثر 15 ألف جولة خلال الأسبوع الماضي

نفذت أمانة منطقة القصيم 15,279 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة بلديات المنطقة، أسفرت عن إصدار 47 مخالفة وإغلاق سبع منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة أن الأعمال الرقابية تستهدف المحافظة على بيئة آمنة وسليمة وفق البروتوكولات المعتمدة لمكافحة فايروس كورونا لسلامة الجميع.

ودعت عموم المستفيدين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمشاركة بالإبلاغ عن أي ملاحظات بالاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي.

أمانة منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة القصيم تغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت أمانة منطقة القصيم 15,279 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة بلديات المنطقة، أسفرت عن إصدار 47 مخالفة وإغلاق سبع منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة أن الأعمال الرقابية تستهدف المحافظة على بيئة آمنة وسليمة وفق البروتوكولات المعتمدة لمكافحة فايروس كورونا لسلامة الجميع.

ودعت عموم المستفيدين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمشاركة بالإبلاغ عن أي ملاحظات بالاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
01:22 PM

أمانة القصيم تغلق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ أكثر 15 ألف جولة خلال الأسبوع الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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نفذت أمانة منطقة القصيم 15,279 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة بلديات المنطقة، أسفرت عن إصدار 47 مخالفة وإغلاق سبع منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة أن الأعمال الرقابية تستهدف المحافظة على بيئة آمنة وسليمة وفق البروتوكولات المعتمدة لمكافحة فايروس كورونا لسلامة الجميع.

ودعت عموم المستفيدين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمشاركة بالإبلاغ عن أي ملاحظات بالاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي.

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