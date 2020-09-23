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"أمير المدينة": مشروع ميدان الملك عبدالعزيز يُحيي ذكرى احتفاء الأهالي بوصول المؤسّس

يقع على مساحة 38 ألف م2 ويترجم رؤية القيادة في مواصلة البناء والاستثمار

أشاد أمير منطقة المدينة المنوّرة ‏الأمير فيصل بن سلمان، بمشروع ميدان ‎الملك عبدالعزيز الذي بدأت أمانة المنطقة بتنفيذه على مساحة 38 ألف م٢.

أكّد الأمير فيصل بن سلمان، أن المشروع يُعد إحياءً لذكرى الموقع الذي شهد احتفاء الأهالي بوصول الملك عبد العزيز -رحمه الله- إلى المدينة المنوّرة في عام 1345هـ، و1346هـ.

وأشارت إمارة منطقة المدينة المنوّرة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن انطلاق المشروع يتزامن مع مناسبة غالية علينا جميعاً، تتمثل في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة، حيث يستذكر الجميع ما جرى من تضحيات في سبيل إنشاء هذا الكيان الكبير، وما تحقق من تقدم وازدهار في جميع المجالات، لافتة إلى أن المشروع يترجم رؤية القيادة في مواصلة البناء والاستثمار في العمران والإنسان التي بدأها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وسار على ذات النهج من بعده أبناؤه الملوك -رحمهم الله- وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير المدينة": مشروع ميدان الملك عبدالعزيز يُحيي ذكرى احتفاء الأهالي بوصول المؤسّس
سبق

أشاد أمير منطقة المدينة المنوّرة ‏الأمير فيصل بن سلمان، بمشروع ميدان ‎الملك عبدالعزيز الذي بدأت أمانة المنطقة بتنفيذه على مساحة 38 ألف م٢.

أكّد الأمير فيصل بن سلمان، أن المشروع يُعد إحياءً لذكرى الموقع الذي شهد احتفاء الأهالي بوصول الملك عبد العزيز -رحمه الله- إلى المدينة المنوّرة في عام 1345هـ، و1346هـ.

وأشارت إمارة منطقة المدينة المنوّرة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن انطلاق المشروع يتزامن مع مناسبة غالية علينا جميعاً، تتمثل في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة، حيث يستذكر الجميع ما جرى من تضحيات في سبيل إنشاء هذا الكيان الكبير، وما تحقق من تقدم وازدهار في جميع المجالات، لافتة إلى أن المشروع يترجم رؤية القيادة في مواصلة البناء والاستثمار في العمران والإنسان التي بدأها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وسار على ذات النهج من بعده أبناؤه الملوك -رحمهم الله- وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
09:05 AM

"أمير المدينة": مشروع ميدان الملك عبدالعزيز يُحيي ذكرى احتفاء الأهالي بوصول المؤسّس

يقع على مساحة 38 ألف م2 ويترجم رؤية القيادة في مواصلة البناء والاستثمار

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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أشاد أمير منطقة المدينة المنوّرة ‏الأمير فيصل بن سلمان، بمشروع ميدان ‎الملك عبدالعزيز الذي بدأت أمانة المنطقة بتنفيذه على مساحة 38 ألف م٢.

أكّد الأمير فيصل بن سلمان، أن المشروع يُعد إحياءً لذكرى الموقع الذي شهد احتفاء الأهالي بوصول الملك عبد العزيز -رحمه الله- إلى المدينة المنوّرة في عام 1345هـ، و1346هـ.

وأشارت إمارة منطقة المدينة المنوّرة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أن انطلاق المشروع يتزامن مع مناسبة غالية علينا جميعاً، تتمثل في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة، حيث يستذكر الجميع ما جرى من تضحيات في سبيل إنشاء هذا الكيان الكبير، وما تحقق من تقدم وازدهار في جميع المجالات، لافتة إلى أن المشروع يترجم رؤية القيادة في مواصلة البناء والاستثمار في العمران والإنسان التي بدأها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وسار على ذات النهج من بعده أبناؤه الملوك -رحمهم الله- وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

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