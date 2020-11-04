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ولاية أمريكية تستأنف فرز الأصوات.. غداً

"ترامب" و"بايدن" يتساويان في "نيفادا"

أعلنت ولاية نيفادا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف فرز الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية وعدّها، يوم غد الخميس، في الساعة التاسعة صباحاً، بالتوقيت المحلي.

وبحسب "رويترز"، أفاد مركز "إديسون"، بأن دونالد ترامب وجو بايدن؛ يتقاسمان أصوات نيفادا، 49% لكل منهما، وذلك بعد فرز 85% من الأصوات بالولاية.

وتلعب 12 ولاية أمريكية دوراً مهماً في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.

وهذه الولايات هي "فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولينا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ولاية أمريكية تستأنف فرز الأصوات.. غداً
سبق

أعلنت ولاية نيفادا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف فرز الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية وعدّها، يوم غد الخميس، في الساعة التاسعة صباحاً، بالتوقيت المحلي.

وبحسب "رويترز"، أفاد مركز "إديسون"، بأن دونالد ترامب وجو بايدن؛ يتقاسمان أصوات نيفادا، 49% لكل منهما، وذلك بعد فرز 85% من الأصوات بالولاية.

وتلعب 12 ولاية أمريكية دوراً مهماً في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.

وهذه الولايات هي "فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولينا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا".

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
03:43 PM

ولاية أمريكية تستأنف فرز الأصوات.. غداً

"ترامب" و"بايدن" يتساويان في "نيفادا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت ولاية نيفادا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف فرز الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية وعدّها، يوم غد الخميس، في الساعة التاسعة صباحاً، بالتوقيت المحلي.

وبحسب "رويترز"، أفاد مركز "إديسون"، بأن دونالد ترامب وجو بايدن؛ يتقاسمان أصوات نيفادا، 49% لكل منهما، وذلك بعد فرز 85% من الأصوات بالولاية.

وتلعب 12 ولاية أمريكية دوراً مهماً في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.

وهذه الولايات هي "فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولينا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا".

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