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البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها وتؤكد موقفها الثابت بجانب السعودية

طالبت المجتمع الدولي بالتصدي لممارسات إيران التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين - عن خالص تعازيها لأهالي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين من جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وجددت البحرين تأكيدها لموقفها الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وطالبت بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

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البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها وتؤكد موقفها الثابت بجانب السعودية
سبق

أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين - عن خالص تعازيها لأهالي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين من جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وجددت البحرين تأكيدها لموقفها الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وطالبت بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
12:11 AM

البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها وتؤكد موقفها الثابت بجانب السعودية

طالبت المجتمع الدولي بالتصدي لممارسات إيران التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين - عن خالص تعازيها لأهالي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين من جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وجددت البحرين تأكيدها لموقفها الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وطالبت بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

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