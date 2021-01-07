النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

"السيف" يهنئ خريجي جامعة شقراء للفصل الأول ويشيد بجهود منسوبيها

رفع الشكر للقيادة على ما تقدمه من دعم سخي للقطاع رغم الظروف الاستثنائية

قدم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف التهنئة لخرجي وخريجات الجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1442هـ، بمناسبة تخرجهم وحصولهم على الدرجات العلمية في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

وقدّم الدكتور السيف الشكر والتقدير لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على ما بذلوه من جهود متميزة ساهمت في نجاح العملية التعليمية، كما رفع الشكر للقيادة الحكيمة على ما تقدمه من دعم سخي لا محدود لقطاع التعليم في المملكة بشكل عام، وفي ظل ظروف جائحة فيروس كورونا بشكل خاص.

وهيأت الجامعة في هذا الفصل الدراسي ٢٠٧٤ خريجا وخريجة إلى سوق العمل بالمملكة مؤهلين بالمهارات والقدرات في العديد من التخصصات العلمية لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم، وليساهموا في نهضة الوطن وتقدمه وتحقيق رؤيته المستقبلية بأيدي أبنائه المخلصين المتسلحين بالعلم والمعرفة، حيث بلغ عدد خريجي مرحلة الدبلوم ٣١٦ خريجا، فيما بلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريوس ١٧٥٨ ، وكان عدد الطالبات ١١٤٢ طالبة، فيما كان عدد الطلاب ٩٣٢ طالبا.

من جهتها، أكدت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن الخريجين والخريجات باستطاعتهم الاستفادة من خدمات (السجل الأكاديمي، والوثيقة الإلكترونية المعتمدة)، المقدمة عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني، تسهيلاً لهم للحصول على وثائقهم بسهولة ويسر في ظل الظروف الطارئة والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السيف" يهنئ خريجي جامعة شقراء للفصل الأول ويشيد بجهود منسوبيها
سبق

قدم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف التهنئة لخرجي وخريجات الجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1442هـ، بمناسبة تخرجهم وحصولهم على الدرجات العلمية في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

وقدّم الدكتور السيف الشكر والتقدير لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على ما بذلوه من جهود متميزة ساهمت في نجاح العملية التعليمية، كما رفع الشكر للقيادة الحكيمة على ما تقدمه من دعم سخي لا محدود لقطاع التعليم في المملكة بشكل عام، وفي ظل ظروف جائحة فيروس كورونا بشكل خاص.

وهيأت الجامعة في هذا الفصل الدراسي ٢٠٧٤ خريجا وخريجة إلى سوق العمل بالمملكة مؤهلين بالمهارات والقدرات في العديد من التخصصات العلمية لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم، وليساهموا في نهضة الوطن وتقدمه وتحقيق رؤيته المستقبلية بأيدي أبنائه المخلصين المتسلحين بالعلم والمعرفة، حيث بلغ عدد خريجي مرحلة الدبلوم ٣١٦ خريجا، فيما بلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريوس ١٧٥٨ ، وكان عدد الطالبات ١١٤٢ طالبة، فيما كان عدد الطلاب ٩٣٢ طالبا.

من جهتها، أكدت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن الخريجين والخريجات باستطاعتهم الاستفادة من خدمات (السجل الأكاديمي، والوثيقة الإلكترونية المعتمدة)، المقدمة عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني، تسهيلاً لهم للحصول على وثائقهم بسهولة ويسر في ظل الظروف الطارئة والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
02:29 PM

"السيف" يهنئ خريجي جامعة شقراء للفصل الأول ويشيد بجهود منسوبيها

رفع الشكر للقيادة على ما تقدمه من دعم سخي للقطاع رغم الظروف الاستثنائية

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
183

قدم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف التهنئة لخرجي وخريجات الجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1442هـ، بمناسبة تخرجهم وحصولهم على الدرجات العلمية في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

وقدّم الدكتور السيف الشكر والتقدير لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على ما بذلوه من جهود متميزة ساهمت في نجاح العملية التعليمية، كما رفع الشكر للقيادة الحكيمة على ما تقدمه من دعم سخي لا محدود لقطاع التعليم في المملكة بشكل عام، وفي ظل ظروف جائحة فيروس كورونا بشكل خاص.

وهيأت الجامعة في هذا الفصل الدراسي ٢٠٧٤ خريجا وخريجة إلى سوق العمل بالمملكة مؤهلين بالمهارات والقدرات في العديد من التخصصات العلمية لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم، وليساهموا في نهضة الوطن وتقدمه وتحقيق رؤيته المستقبلية بأيدي أبنائه المخلصين المتسلحين بالعلم والمعرفة، حيث بلغ عدد خريجي مرحلة الدبلوم ٣١٦ خريجا، فيما بلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريوس ١٧٥٨ ، وكان عدد الطالبات ١١٤٢ طالبة، فيما كان عدد الطلاب ٩٣٢ طالبا.

من جهتها، أكدت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن الخريجين والخريجات باستطاعتهم الاستفادة من خدمات (السجل الأكاديمي، والوثيقة الإلكترونية المعتمدة)، المقدمة عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني، تسهيلاً لهم للحصول على وثائقهم بسهولة ويسر في ظل الظروف الطارئة والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,186
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,658

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة