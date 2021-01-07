"السيف" يهنئ خريجي جامعة شقراء للفصل الأول ويشيد بجهود منسوبيها

رفع الشكر للقيادة على ما تقدمه من دعم سخي للقطاع رغم الظروف الاستثنائية

قدم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف التهنئة لخرجي وخريجات الجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1442هـ، بمناسبة تخرجهم وحصولهم على الدرجات العلمية في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

وقدّم الدكتور السيف الشكر والتقدير لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين على ما بذلوه من جهود متميزة ساهمت في نجاح العملية التعليمية، كما رفع الشكر للقيادة الحكيمة على ما تقدمه من دعم سخي لا محدود لقطاع التعليم في المملكة بشكل عام، وفي ظل ظروف جائحة فيروس كورونا بشكل خاص.

وهيأت الجامعة في هذا الفصل الدراسي ٢٠٧٤ خريجا وخريجة إلى سوق العمل بالمملكة مؤهلين بالمهارات والقدرات في العديد من التخصصات العلمية لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم، وليساهموا في نهضة الوطن وتقدمه وتحقيق رؤيته المستقبلية بأيدي أبنائه المخلصين المتسلحين بالعلم والمعرفة، حيث بلغ عدد خريجي مرحلة الدبلوم ٣١٦ خريجا، فيما بلغ عدد خريجي مرحلة البكالوريوس ١٧٥٨ ، وكان عدد الطالبات ١١٤٢ طالبة، فيما كان عدد الطلاب ٩٣٢ طالبا.

من جهتها، أكدت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن الخريجين والخريجات باستطاعتهم الاستفادة من خدمات (السجل الأكاديمي، والوثيقة الإلكترونية المعتمدة)، المقدمة عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني، تسهيلاً لهم للحصول على وثائقهم بسهولة ويسر في ظل الظروف الطارئة والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.