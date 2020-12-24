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تدخل طبي ينقذ حياة مريض بمستشفى الملك فهد في الباحة

ويتمتّع بصحة جيدة ويتلقّى الخدمة الطبية اللازمة وفق معايير الجودة

ساهم فريق قسطرة القلب في مستشفى الملك فهد في الباحة في إنقاذ حياة مريض؛ حيث تم سحب الخثرة من الشريان التاجي الأمامي النازل مع وضع دعامة دوائية.

ويتمتع المريض حاليّاً بصحة جيدة ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة وفق معايير الجودة في مركز القلب.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك فهد في الباحة تبلغ سعته السريرية 320 سريراً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدخل طبي ينقذ حياة مريض بمستشفى الملك فهد في الباحة
سبق

ساهم فريق قسطرة القلب في مستشفى الملك فهد في الباحة في إنقاذ حياة مريض؛ حيث تم سحب الخثرة من الشريان التاجي الأمامي النازل مع وضع دعامة دوائية.

ويتمتع المريض حاليّاً بصحة جيدة ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة وفق معايير الجودة في مركز القلب.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك فهد في الباحة تبلغ سعته السريرية 320 سريراً.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
07:52 PM

تدخل طبي ينقذ حياة مريض بمستشفى الملك فهد في الباحة

ويتمتّع بصحة جيدة ويتلقّى الخدمة الطبية اللازمة وفق معايير الجودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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ساهم فريق قسطرة القلب في مستشفى الملك فهد في الباحة في إنقاذ حياة مريض؛ حيث تم سحب الخثرة من الشريان التاجي الأمامي النازل مع وضع دعامة دوائية.

ويتمتع المريض حاليّاً بصحة جيدة ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة وفق معايير الجودة في مركز القلب.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك فهد في الباحة تبلغ سعته السريرية 320 سريراً.

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