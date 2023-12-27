صدرت الموافقة الكريمة بترقية ماجد عبدالله الخيري أحد منسوبي التعليم في محافظة رجال ألمع إلى المرتبة السادسة.
"ماجد الخيري" إلى المرتبة الـ6 بتعليم رجال ألمع
صدرت الموافقة الكريمة بترقية ماجد عبدالله الخيري أحد منسوبي التعليم في محافظة رجال ألمع إلى المرتبة السادسة.
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"ماجد الخيري" إلى المرتبة الـ6 بتعليم رجال ألمعصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-26
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
11:25 PM
"ماجد الخيري" إلى المرتبة الـ6 بتعليم رجال ألمع
صدرت الموافقة الكريمة بترقية ماجد عبدالله الخيري أحد منسوبي التعليم في محافظة رجال ألمع إلى المرتبة السادسة.
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