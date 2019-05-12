شاهد.. جهود أمنية تجسدها دوريات الأمن بالطائف "تمركز.. ضبط.. روح إنسانية" على مدار الساعة

توزعت في مواقع متعددة داخل المحافظة منذ بدء "جائحة كورونا"

تصوير: محمد المالكي

حققت دوريات الأمن بمحافظة الطائف تمركزًا وانضباطًا أمنيًا مميزًا من حيث انتشار وثبات رجال الأمن من خلال نقاط تفتيشية عدة، توزعت في مواقع متعددة داخل المحافظة منذ بدء جائحة كورونا، حيث يعكفون على تطبيق أمر منع التجول على مراحله المتغيرة وفقًا لخطط أمنية متقنة، إضافة إلى عملهم المعتاد المتمثل في منع الجريمة قبل وقوعها، وضبط الجُناة في حال وقوعها، وكذلك متابعتهم للمحال التجارية والممتلكات على مدار الساعة.

وفرضت إدارة دوريات الأمن بالطائف وجود نقاط أمنية تتابع المركبات والأشخاص من المتجولين المخالفين للأنظمة والتعليمات حيال منع التجول، والتأكد من التصاريح الرسمية الخاصة بمن تم استثناؤهم.

وأثمر انتشار الدوريات ضمن نقاطها الأمنية تحت إشراف مباشر من مدير إدارتها بالطائف العقيد عبد ربه بن عبدالرزاق العتيبي، بالإضافة إلى العمل الذي أوكِلَ لها والمختص بتطبيق تعليمات وإجراءات منع التجول إلى ضبط الكثير من الحالات الجنائية تمثلت في "أشخاص مطلوبين في قضايا جنائية ومركبات مسروقة وضبط مواد ممنوعة مثل المخدرات والمسكرات".

ويُحسب للدوريات الأمنية، ممثلةً برجالها في الميدان مساندتهم للجهات الحكومية المختصة في عمليات المتابعات والتفتيش، وما يتم ضبطه ضمن تطبيق الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا والحد من انتشاره، كذلك التنسيق مع فرق الصحة في البلاغات عن حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، بحيث يتم طلب حضورها وتدخلها، كذلك الأسمى لديها من حيث أدائها عملها، والمتمثل في متابعتها للحالات الإنسانية التي تنشأ في الميدان والعمل على مساعدتها.

